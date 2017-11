Zurutuza, principal novedad para recibir al FK Vardar

Google Plus

Tras la última sesión de preparación previa al encuentro que la Real Sociedad disputará ante el FK Vardar mañana jueves (21:05 horas), Eusebio Sacristán ha ofrecido la lista de 18 convocados que se concentrarán para recibir al conjunto macedonio en Anoeta, en un partido clave en el que la Real está obligada a sumar los tres puntos para seguir a priori la estela del líder Zenit, que visita al conjunto noruego del Rosenborg.

En la lista de citados por el técnico lasecano, destaca la presencia por encima del resto del joven futbolista del Sanse, Ander Guevara. El centrocampista nacido en Gasteiz, que también ha actuado como defensa central a las órdenes de Eusebio, irá convocado de nuevo con el primer equipo tras haber sido el descarte de Eusebio el pasado domingo en Getafe y haber realizado su debut con la primera plantilla en partido oficial el pasado jueves en el partido de Copa disputado en Lleida.

Quien también estará en la lista de convocados es el joven Andoni Gorosabel, jugador que ha disputado tres encuentros esta temporada, entre ellos el encuentro ante el FK Vardar disputado en Macedonia, donde además asistió a Willian José en uno de los cuatro goles que anotó el brasileño. Gorosabel podría ser de la partida el jueves, para así poder oxigenar a Odriozola, que ha disputado 12 encuentros y que acumula más de 1.000 minutos de juego a sus espaldas.

Zurutuza, principal novedad

Quien podría volver a tener minutos es David Zurutuza, que parece haberse recuperado de la lesión que sufrió en el sóleo en el encuentro ante el Betis del pasado 1 de octubre. Un mes después, el de Rochefort podría volver a contar con minutos en un partido en el que la Real, a priori, no debería sufrir para hacerse con los tres puntos teniendo en cuenta el precedente de ambos equipos dos semanas atrás. Quien parece claro que estará en el once es Asier Illarramendi, que no jugó ni en Lleida a causa de unas molestias, ni en Getafe, encuentro en el que tuvo que cumplir el partido de sanción tras haber sido expulsado ante el Espanyol el pasado lunes.

LISTA DE CONVOCADOS

PORTEROS

1. Gerónimo Rulli 13. Toño Ramírez

DEFENSAS

6. Iñigo Martínez 15. Aritz Elustondo 19. Álvaro Odriozola 22. Raúl Navas 24. Alberto De la Bella 27. Andoni Gorosabel

CENTROCAMPISTAS

4.Asier Illarramendi 5. Igor Zubeldia 10. Xabi Prieto 16. Sergio Canales 17. David Zurutuza

DELANTEROS

7. Juanmi Jiménez 8. Adnan Januzaj 12. Willian José 18. Mikel Oyarzabal 21. Ion Bautista

AUSENCIAS

2. Carlos M. (Lesión) 3. Diego Llorente (D.T.) 9. Agirretxe (Lesión) 11. Carlos Vela (D.T.) 14. Rubén Pardo (D.T.) 20. Kevin R. (Lesión) Jon Guridi (Lesión)

Llorente, Vela y Pardo, los descartes

Además de los lesionados Carlos Martínez, Kevin Rodrigues, Jon Guridi e Imanol Agirretxe, los jugadores que se han quedado fuera de la lista de convocados son tres hombres que el pasado domingo estuvieron en Getafe: Diego Llorente, Carlos Vela y Rubén Pardo.

Llorente tuvo que retirarse lesionado ante el Getafe pasada la hora de juego, por lo que aunque desde el club no han categorizado su ausencia como baja por lesión, cabe la posibilidad de que Eusebio haya preferido evitar riesgos ante la plena disponibilidad del resto de central que forman parte de su plantilla.

Carlos Vela, por su parte, jugó la segunda mitad en los encuentros ante el Lleida y el Getafe, mientras que jugó de inicio ante el Espanyol, por lo que probablemente tenga minutos el próximo domingo ante la SD Eibar. Pardo, por su parte, jugó en la recta final ante el Getafe tras haber completado gran parte del encuentro ante el Lleida. Sorprende que el riojano no vaya a jugar un solo minuto teniendo en cuenta la elevada carga de encuentros que acumulan jugadores como Zubeldia o Xabi Prieto, si bien Eusebio recupera para la causa a Zurutuza, que ha estado ejercitándose con el resto del grupo.