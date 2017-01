El River no supo ganar a su ‘bestia negra’

Google Plus

Con la sensación de que ‘a perro flaco todo son pulgas’ vivió el Municipal de Las Llanas el primer partido de un 2017 que amenaza un sinfín de sufrimientos para la fiel parroquia verdinegra. Ni siquiera la mejora de imagen experimentada por los pupilos de Pablo Turrillas sirvió para sumar los tres puntos que cada jornada necesitan en su lucha contrarreloj para restar diferencias con los puestos de salvación. Más que un Toledo decepcionante, que no justificó sobre el césped su privilegiada situación clasificatoria, los fallos puntuales en ambas áreas fueron los que volvieron a penalizar a un Sestao con todos los elementos en contra.

El Toledo vistió con el segundo uniforme del Sestao | FOTO: JB Monterrey

No parecía a priori el equipo de la ciudad imperial el enemigo propicio para la anhelada resurrección verdinegra, y no sólo por las individualidades que jalonan el potente plantel a disposición de un Onésimo Sánchez que se permitía el lujo de ni siquiera contar con Javi Gómez, el mejor delantero del grupo la temporada pasada. La nómina de figuras como el mexicano Israel Castro, que lideró una defensa reforzada con la presencia de Dani Pérez, el goleador Lolo Plá, o el ghanés Owusu, verdadera sensación de la primera vuelta de los verdes, no atemorizaba tanto en Las Llanas como la implacable estadística que presenta al equipo toledano invicto en todos sus duelos contra el Sestao.

Aunque el primer balón enviado al área de Magunazelaia sembró ciertas dudas en la defensa local, no fue más que un espejismo en un arranque de partido donde los jugadores del Toledo parecieron sentirse tan incómodos sobre el césped como con el uniforme ’de prestado’ con el que tuvieron que disputar la contienda. El Sestao no sólo ponía las dos equipaciones sino toda la intensidad, los riesgos y la voluntad de llegar a la portería rival para adelantarse en el marcador.

Con dos delanteros como Azkorra y Santamaría obejto de estrecha vigilancia por el reforzado sistema de contención visitante, los sestaoarras entendieron que había que explotar el ataque por las bandas, en el primer tiempo especialmente por la derecha, donde Leandro percutía constantemente gracias a los desdobles de Gago. Precisamente una de las llegadas a línea de fondo del lateral acababa con un centro de calidad que habría merecido el premio de la asistencia si no hubiese sido porque el empalme de Santamaría se topaba con el palo derecho de la portería de Alcolea, agradecido de que la trayectoria del balón repelido recorriera paralela a la línea de gol hasta alejarse de zona de peligro.

Corría el minuto 10, y no fue hasta el ecuador de la primera parte cuando avisara el ataque visitante de su presencia en el campo. La fuerte presión de los cuatro puntas locales, y el trabajo impecable en el corte y en el dominio del juego aéreo del joven Gaizka Martínez como mediocentro de emergencia, evitaban la fluidez en el juego de un Toledo impreciso que no surtía de balones ni a Owusu ni a Lolo Plá. Tuvo que ser un mediapunta como Samu Villa el que protagonizase el primer remate de los ‘blancos’ con una semichilena dentro del área que se marchaba arriba.

Pocos minutos después era el propio Samu Villa el que habilitaba la incursión de Owusu en el área local, obligando al meta local a una precisa intervención con el pie para robarle el esférico al delantero africano. Fue quizá la única aportación peligrosa de este jugador codiciado por varios equipos de superior categoría y a quien Turrillas colocó a Mier como sombra por todo el campo.

Leandro lamenta la ocasión perdida | FOTO: JB Monterrey

Fueron ataques aislados dentro de la tónica del primer tiempo, pero avisos de lo que a la postre sucede con los equipos con poca pólvora como este Sestao, el segundo menos realizador de los cuatro grupos de la categoría. A cinco minutos del descanso, y precisamente a balón parado, llegaría el primer gol del partido, cuando Lolo Plá, aprovechando la salida indecisa de Magunazelaia y la floja marca de la defensa verdinegra, cabeceaba al fondo de las mallas el balón enviado desde la esquina izquierda por Pablo.

Quizás un equipo más ambicioso, desprovisto de los complejos de anteriores visitas a tierras vizcaínas como Lasesarre, Gobela o Gazituaga, habría aprovechado el golpe psicológico para sentenciar al vicecolista, pero, para fortuna de la escuadra local, los minutos finales del primer acto se disiparon entre el ‘no poder’ de unos y el ‘no querer’ de otros.

El Toledo ‘sestea’ en Sestao

La autocomplacencia visitante les iba a pasar factura tras el paso por vestuarios. De forma mucho más acusada a lo que sucedía en el inicio de partido, el arranque de los locales impidió a los de Onésimo salir de su propio campo, y a los dos minutos Leandro conseguía poner las tablas en el marcador al rematar de volea un centro desde el extremo opuesto de Yanis. Estreno goleador del cántabro, que volvía a repetir contra el mismo equipo con el que firmaba uno de los grandes goles de la pasada temporada, pero que no pudo confirmar poco después su buen historial ante el Toledo.

Apenas habían transcurrido otro par de minutos, y en pleno vendaval verdinegro el central Echaide cometía un claro penalti, tan claro como infantil, por agarrón dentro del área a Azkorra. Sin embargo la primera pena máxima en liga a favor del River iba a correr la misma suerte que la que le fuera pitada en la fatídica eliminatoria copera en Guijuelo. Si en aquella ocasión Yanis erraba la oportunidad de intentar seguir soñando en el torneo del K.O. en esta ocasión era el propio Leandro el que desperdiciaba la oportunidad de poner por primera vez en toda la temporada el ‘dos’ en la cifra de goles del equipo de casa, con un mal lanzamiento rechazado por el pie de Alcolea.

El segundo jarro de agua fría de la tarde varió el rumbo del partido, o al menos atemperó las ansias de unos y los nervios de otros. El Toledo empezó a hacerse dueño de la posesión, no tanto del peligro, ante un Sestao anestesiado que acusaba a partes iguales el desgaste físico en la presión y el psicológico de sus errores. Era la hora de los cambios en ambos equipos, y entre éstos Canario, flamante fichaje del Toledo que hacía su debut en el campo donde brilló la pasada campaña a base de goles y buen juego.

Elgezabal pudo ser el héroe en su reaparición | FOTO: JB Monterrey

Un buen juego que apareció a cuentagotas en toda la segunda parte. El Toledo intentó dar el zarpazo con la entrada del centrocampista Barranco por uno de los centrales, aunque sus llegadas se traducían en remates lejanos como los de Expósito, De Lerma y especialmente Roberto, al que respondía Magunazelaia enviando a córner con una gran parada. La réplica por parte local, en la que sería última oportunidad clara del encuentro, la propiciarían también dos jugadores de refresco, Güemes y Elguezábal, incapaces de salvar la salida de Alcolea tras un grosero error de la zaga visitante en su cesión atrás.

La historia y la estadística terminaron imponiéndose en Las Llanas, y con el mismo signo de empate que registraron los dos últimos precedentes acabó un partido que deja un insuficiente punto para el Sestao, que podría caer al último puesto de la tabla en caso de triunfo del Zamudio el domingo, y que afrontará una nueva ‘final’ la próxima jornada ante otro equipo castellano-manchego, el Socuéllamos. Pendientes de lo que haga otro equipo de la comunidad, el Albacete, estarán en Toledo, pues el escaso botín obtenido en un campo donde sólo el Amorebieta se ha ido de vacío, puede frustrar sus deseos de acechar el primer puesto de la tabla. Aun así los de Onésimo, tal y como reconocía el propio técnico pucelano en rueda de prensa, valoran la suma fuera de casa y esperan hacer válido el punto con una victoria ante el Arenas de Getxo.

Puntuaciones VAVEL 2B