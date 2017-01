Fernando Soriano: "El partido ante el Reus no se puede repetir"

El entrenador del Almería, Fernando Soriano, en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Punto de inflexión. Una cuestión que ha quedado meridiana en el seno de la entidad almeriense es que la imagen dada por el equipo en Reus no se puede repetir. El encuentro en el Camp Nou Municipal (1-0) lapidó las esperanzas del club de dar un golpe sobre la mesa, imponiéndose por primera vez esta temporada como visitante, maldición que aún persiste en el equipo rojiblanco.

Ante esa principal tesitura, el entrenador maño del Almería, Fernando Soriano, compareció ante los medios de comunicación para analizar el partido ante el Cádiz el próximo domingo: "El partido ante el Reus no se puede repetir. Me recuerda a los peores partidos que hemos jugado esta temporada, en Huesca y en Murcia ante el UCAM". Sin embargo, el técnico aragonés no solo aludió al mero resultado, sino a la imagen del equipo: "El Reus nos superó en intensidad y eso no se puede permitir. A Cádiz vamos con la mentalidad de salir a ganar y revertir esa imagen negativa que tuvimos la semana pasada".

Debido a eso, a la mala imagen dada a lo largo de toda la primera vuelta, la comisión deportiva se puso manos a la obra para intentar cambiar la situación deportiva a base de incorporaciones en el mercado invernal. Llegaron dos, Borja Fernández y Javi Álamo: "Ambos han trabajado muy bien esta semana. Borja llevaba unas semanas sin entrenar, pero se encuentra en perfecta forma física. Por su parte, Javi compitió hace pocos días en Copa del Rey ante el Eibar, por lo que también está disponible".

Otra de las situaciones que ha destacado a lo largo de la semana por su carácter atípico ha sido la incorporación a los entrenamientos de un exjugador de la Juventus y el Watford, entre otros, Marco Motta, sin estar contratado por el club indálico. Dada la dinámica negativa del equipo rojiblanco en la parcela defensiva, desde el club no descartan incorporarlo a todos los efectos a la plantilla urcitana: "El currículum de Marco Motta es sorprendente, tiene un nivel superior. Entrenará con nosotros la próxima semana y ya contemplaremos la posibilidad de ficharlo".

Pero no todo son incorporaciones y noticias positivas para el plantel rojiblanco. La Copa África ha hecho mella y Jonathan Zongo cayó lesionado en el encuentro ante Gabón, teniendo que ser retirado en camilla por lo aparotoso de la lesión: "Jonathan va a viajar a Barcelona en las próximas horas para ver al doctor Cugat. En dos o tres días tendremos el diagnóstico definitivo, pero parece que no podrá jugar con nosotros en lo que resta de temporada. En lo que respecta a su situación deportiva, el club es el que tendrá la última decisión."

Otra de las bajas que ha sufrido el equipo en el presente mercado invernal es la de Iván Sánchez, cedido con opción de compra al Albacete de Segunda B, en busca de los minutos que no ha disfrutado en la ciudad de Almería: "Iván ha tenido buenos momentos con nosotros pero igual nunca ha llegado esa explosión que necesitaba. También es verdad que tenía mucha competencia con jugadores similares como Pozo. Creemos que lo mejor para él es una cesión en la que se pueda curtir como futbolista".

Volviendo al rival del próximo domingo para el cuadro almeriense, Fernando Soriano analizó su forma de juego y sus mayores virtudes: "Es un equipo que se encuentra cómodo sin la posesión de balón. Tiene mucha velocidad arriba con Salvi, Aitor García y Álvaro García, y tenemos que tener mucho cuidado con Ortuño, que se encuentra en un momento de inspiración". Sin embargo, el técnico maño también expuso las claves para intentar contrarrestar estas virtudes: "Tenemos que atacar bien, intentar terminar jugadas y, si perdemos el balón, recuperar rápidamente la situación defensiva".

Uno de los apartados más importantes, y que, sin lugar a dudas, incide de forma indirecta en el correcto desarrollo de un partido, es el de las bajas. Tanto Joaquín como Juanjo han sufrido molestias a lo largo de la semana y Morcillo tuvo un susto, que al final parece ser que ha quedado en nada: "En principio Joaquín y Morcillo no tendrán ningún problema para estar en Cádiz. En lo que respecta a Juanjo, tenemos que esperar a mañana (por el sábado) para ver cómo evoluciona", ha comentado el de Alfamén.

Las dos derrotas seguidas ante el Getafe y el Reus han puesto en el disparadero a Fernando Soriano, que se juega el todo por el todo el domingo ante el Cádiz, en un campo más que complicado para buscar la redención: "Yo me debo al club e intentaré hacer todo lo que pueda por este equipo hasta el día que esté. Me gustaría tener una realidad deportiva diferente, pero es la que tenemos. Este domingo tenemos que volver a la situación que teníamos antes, de un equipo que sabe lo que quiere, ganar y salir de abajo".