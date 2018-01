Previa UD Almería - Gimnàstic de Tarragona: la quinta de Lucas

Google Plus

Previa UD Almería - Gimnástic de Tarragona. | Fotomontaje realizado por Alberto Cambronero

La Unión Deportiva Almería está obligada a dar un paso al frente. Los de Lucas Alcaraz, pese a las dificultades que están dándose en lo que a lesionados se refiere, están obligados a ganar frente a un rival directo en la lucha por la permanencia. El conjunto almeriense debe hacer buenos los tres puntos sumados in extremis contra el Lugo, con un golazo de falta de Rubén Alcaraz en el 90 y con una pena máxima detenida en el 92. La victoria frente al club lucense alargó la racha de partidos ganados como local, sumando la cuarta seguida y volviendo a confirmar el buen estado de forma en tierras almerienses. La sorprendente victoria del Nàstic en el Estadio de Vallecas (2-3) mantuvo la distancia que separa a ambos clubes, de tan solo un punto.

Punto de inflexión

El Almería necesita el apoyo de su afición más que nunca esta temporada. La victoria agónica que cosecharon los andaluces la pasada jornada podría ser un condicionante en la presencia de aficionados en el estadio. Los de Lucas lucharon con garra hasta el último minuto; la insistencia y la suerte acompañaron a los rojiblancos. Esto en conjunto que son dos partidos consecutivos en casa y que el horario acompaña, podría derivar en un mayor número de aficionados que contra el Lugo, que supuso la peor entrada en la temporada (4.928 espectadores).

Tirón de orejas

Entre las dudas de cara al próximo partido se encuentra la posibilidad de un banquillazo a Juan Muñoz. El granadino ya prescindió del utrerano desde que preparó su primera alineación y solo tiró de Juan Muñoz tras lesionarse Hicham. El episodio que vivimos frente al Lugo podría desencadenar la suplencia de Muñoz frente al Nàstic. El delantero andaluz erró la mejor oportunidad que dispuso el cuadro rojiblanco hasta el gol de Alcaraz y fue sustituido al descanso por el propio Hicham, que volvía tras dos meses de parón y que gusta mucho más al técnico almeriensista. El canterano sevillista lleva la friolera de un gol en quince partidos y su cesión no está resultando ni mucho menos fructífera.

No será el único problema que deberá afrontar Lucas en su alineación. El Almería se queda sin opciones a la hora de realizar la alineación, pues no hay manera de llegar a la próxima jornada sin que se lesione o se sancione a algún jugador rojiblanco. Esta vez son Morcillo, que fue sustituido en la primera parte tras lesionarse, y Marco Motta, que fue sancionado por doble amarilla al provocar el penalti que detendría finalmente René. Por suerte para los intereses de Alcaraz, Fran Rodríguez vuelve a estar disponible y podrá ocupar el agujero en el lateral derecho que deja el italiano con su sanción. El Almería no recupera jugadores a tiempo y ya son siete canteranos del filial a los que tiene que recurrir Lucas para completar su convocatoria.

Historial

Como siempre decimos, el fútbol es impredecible, la estadística para poco sirve puesto que cada partido es un mundo y no hay nada escrito. Sin embargo, siempre está bien revisar los precedentes para ver a qué equipo favorece. El Almería ha cosechado un total de siete victorias por tres del Nàstic en doce partidos, dejando dos empates restantes. Destaca una victoria por 3-0 la temporada pasada, con doblete de Antonio Puertas y otro gol de Quique. Además, el Nàstic ha conseguido dos de sus tres victorias en terreno almeriense.

Convocatoria

UD Almería: René y Fernando; Fran Rodríguez, Navas, Trujillo Urri, Joaquín, Nano e Iván Martos; Verza, Mandi, Rubén Alcaraz, Callejón, Alex Corredera , Pozo, Fidel y Gaspar; Juan Muñoz, Hicham y Sekou

Gimnastic de Tarragona: Dimitrievski, J.Jiménez, Xavi Molina, Gaztañaga, Juan Muñiz, Barreiro, Maikel, Perone, Matilla, Suzuki, Dongou, Tete, Silvestre, Brugui, Pol, Bernavé, De Nova, Álvaro, Dumitru

Posibles onces