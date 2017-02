Previa Málaga CF - UD Las Palmas: resucitar para espantar fantasmas

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL

Vidas paralelas en Málaga y Las Palmas. Boquerones e isleños encadenan varias jornadas sin conseguir la estabilidad deseada. Dominio, control del juego, sensaciones positivas pero resultados negativos que han sumido a ambos en una crisis coyuntural en términos de puntos. Los blanquiazules se quedaron cerca de vencer al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, mostraron su mejor versión y sueñan con dar el golpe definitivo este lunes.

Los locales asumen su actual búsqueda de identidad tras la llegada de Marcelo Romero pocos días antes de terminar 2016. La salida de Juande Ramos obligó a contratar un entrenador que se amoldara fácilmente a la idiosincrasia del club. La Unión Deportiva, sin embargo, con una filosofía declarara pero sin ratificar todavía a base de la eficacia y la confianza que dan los goles, encara su enésima oportunidad de acabar con su gafe a domicilio.

El 'Gato' no encuentra la tecla

El Málaga suma nueve partidos sin vencer en competición doméstica. No lo hace desde el 26 de noviembre del pasado año, cuando los malacitanos vencieran al Deportivo por cuatro tantos a tres. Los números no han mejorado desde la llegada del 'Gato': seis partidos en Liga que arrojan un balance de cuatro derrotas y dos empates. El técnico uruguayo no ha encontrado la tecla indicada para resetear y hacer de los suyos un equipo que circunde la zona media.

El cuadro andaluz se sitúa en la decimocuarta plaza clasificatoria con 23 puntos, reduciéndose su ventaja con respecto del descenso a siete unidades. El objetivo del equipo de la Costa del Sol de soñar con plazas europeas se desvanece por momentos mientras trata de eludir la zona roja lo antes posible. Así pues, una victoria ante su público le otorgaría una buena dosis de confianza para encarar el tramo crucial de temporada.

Remontar el vuelo para no perder comba

La parroquia grancanaria vuelve a salir de la isla para hacer frente a la peor de sus pesadillas: jugar a domicilio. A este hándicap se suma la última derrota en casa frente al Sevilla y que supuso el fin de una racha sin perder en Siete Palmas de diez meses. El conjunto de Setién tendrá que recomponerse y hacer carburar su engranaje si desea recuperar la buena senda en tierras andaluzas, donde no ha ganado desde que ascendiera a Primera.

Las Palmas ha disputado un total de siete partidos en Andalucía entre la temporada pasada y la actual. De ellos, todos se han saldado con derrota para los canarios. El Sevilla fue el primer verdugo tras la vuelta a la élite. Los de Nervión vencieron por dos goles a cero y este curso reeditaron triunfo, esta vez por dos a uno. El Betis también ha tomado la medida a la Unión Deportiva en el Benito Villamarín: 1-0 en la campaña 15-16 y 2-0 en la 16-17.

El Granada ha hecho lo propio y ha batido por dos veces a los insulares: 3-2 el pasado periplo liguero y 1-0 hace dos semanas en el Nuevo Los Cármenes. El Málaga, por su lado, venció 4-1 en mayo de 2016 y tendrá este lunes la oportunidad de alargar esta mala racha amarilla en territorio andaluz. Los Jesé, Halilovic, Boateng y compañía tendrán la misión de evitarlo.

Precedentes en La Rosaleda

El cuadro malagueño se impuso la pasada temporada en la última jornada de Liga. El encuentro empezó igualado en todas las facetas hasta la segunda mitad, cuando un espectacular Ochoa y un acertado Charles decantaron la balanza en favor de los locales. El castigo se incrementó hasta el global de cuatro tantos a uno, aupando al Málaga a la octava posición de la tabla clasificatoria.

Fecha Local Resultado Visitante 15 de mayo de 2016 Málaga 4-1 Las Palmas 6 de octubre de 2007 Málaga 2-0 Las Palmas 30 de septiembre de 2006 Málaga 3-1 Las Palmas 3 de febrero de 2002 Málaga 1-1 Las Palmas 25 de febrero de 2001 Málaga 2-1 Las Palmas

Objetivo: mejorar la estadística

Tanto andaluces como canarios buscarán mejorar sus guarismos en sus respectivos cometidos. Los locales, que han sumado 17 puntos en La Rosaleda, ansían tres puntos que les insuflen aire clasificatorio; los visitantes, con cinco puntos, tienen la segunda peor estadística fuera de casa. Los amarillos se desorientan cuando salen de su hábitat. Y es una tendencia en los canarios desde el pasado curso, tal y como ha afirmado Quique Setién en rueda de prensa.

El Málaga ha perdido sus dos últimos partidos en casa, ante Real Sociedad (0-2) y Espanyol (0-1). La Unión Deportiva tampoco ha logrado sacar tajada de sus últimos choques lejos del archipiélago. Los insulares han encajado tres derrotas en sus últimas tres visitas, ante Atlético de Madrid (1-0), Barcelona (5-0) y Granada (1-0). Los datos estadísticas contrastan con las sensaciones de ambos conjuntos, que tendrán que materializar el juego y las ocasiones en goles si quieren lograr sus objetivos.

Declaraciones de los entrenadores

Marcelo Romero compareció este domingo en rueda de prensa para valorar el duelo frente a la Unión Deportiva. El técnico uruguayo, consciente de las dificultades que atraviesa su equipo, afirmó: "Tenemos una dinámica positiva y estamos demostrando que estamso siendo superiores a los rivales, pero los goles mandan". En ese sentido, para tratar de revertir la situación con calma, admitió: "Debemos tener la tranquilidad de que el equipo siga trabajando a buen nivel".

"Es importante tener a los equipos de la zona media cerca"

Sobre las ganas de materializar las buenas sensaciones en puntos, aseveró: "Tenemos esas ganas para que llegue el siguiente partido para intentar conseguir ese triunfo y con las sensaciones positivas par que el lunes sea ese día. Es importante tener a los equipos de la zona media cerca para cambiar la motivación y nuevos objetivos", culminó el entrenador malacitano.

Quique Setién también compareció ante los medios para transmitir sus impresiones previas al choque. El preparador santanderino trató las que, a su modo de ver, serán las claves tácticas del encuentro: "Los partidos que lo he visto (al Málaga) está claro que tiene una forma de entender el juego. Supongo que nos van a esperar y querrán aprovechar los espacios que podamos dejar. Trabajan muy bien las jugadas a balón parado y son un equipo muy sólido, compacto".

No obstante, el técnico se mostró más inquieto por el maleficio que parece asolar a Las Palmas cuando juega más allá del archipiélago: "Me preocupa más que nuestra dinámica fuera de casa es muy mala y la queremos cambiar. Este es un déficit que tenemos que el año pasado también nos sucedió durante gran parte del campeonato". Asimismo, habló sobre la falta de gol que aqueja el cuadro amarillo: "Seguramente los porcentajes ahora se han invertido con respecto a las primeras jornadas".

Arbitrará Sánchez Martínez

Jose María Sánchez Martínez será el encargado de dirigir el encuentro entre Málaga y Las Palmas este lunes. El colegiado murciano es internacional por la FIFA desde este mismo año 2017. Empezó arbitrando en Tercera División, donde dirigió hasta 2010. Fue progresando hasta, tras solo un curso en Segunda División 'B', llegó a la división de plata del fútbol nacional. Allí vivió in situ uno de los capítulos más dolorosos para la Unión Deportiva.

Y es que Sánchez Martínez fue el colegiado en el partido de vuelta de la final de la promoción por el ascenso a Primera, entre Córdoba y Las Palmas. El árbitro lorquino también estuvo a punto de subir de categoría, pero sin embargo se quedó una temporada más a las puertas de la gloria. Al año siguiente, igual que la escuadra grancanaria, ascendió a la división de oro. En esa misma campaña fue galardonado con el trofeo Vicente Acebedo como mejor árbitro de Segunda.

Convocatorias

Málaga: Marcelo 'Gato' Romero ha incluido en la lista de convocados un total de 19 futbolistas. Juanpi se quedó fuera por unas molestias, al igual que Mikel y Ontiveros. Tampoco han sido citados Koné, Recio, Kuzmanovic y Sandro. Por otra parte, sí podrán ser de la partida Juan Carlos, Peñaranda, Llorente y En-Nesyri.

De este modo, los jugadores convocados son: Kameni, Boyko, Rosales, Luis Hernández, Llorente, Torres, Demichelis, Juan Carlos; José Rodríguez, Pablo, Duda, Keko, Camacho, Chory Castro, Jony; En-Nesyri, Peñaranda, Charles y Santos.

Las Palmas: Quique Setién ha incluido en la lista de convocados un total de 18 futbolistas. A última hora se ha anunciado la ausencia de Marko Livaja, que aquejó molestias en el entrenamiento matutino del domingo, en Barranco Seco. Además, se quedan fuera Momo y Hernán.

Así, los jugadores convocados son: Javi Varas, Raúl Lizoaín; David Simón, Mauricio Lemos, David García, Aythami Artiles, Pedro Bigas, Hélder Lopes, Dani Castellano; Vicente Gómez, Roque Mesa, Javi Castellano, Tana, Halilovic, Jonathan Viera, Mateo García; Jesé y Kevin-Prince Boateng.

Posibles onces