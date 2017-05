R. Sporting - UD Las Palmas: puntuaciones de la UD Las Palmas, jornada 36 de Primera División

Google Plus

Continúa la racha negativa del conjunto amarillo en esta recta final de la temporada. El cuadro amarillo cayó en Gijón (1-0) ante un Sporting que buscaba alejarse de la zona de descenso para permanecer un año más en Primera División. La lesión de Dani Castellano desestabilizó a la defensa del conjunto canario, Hélder Lopes sustituyó al lateral amarillo, pero no cumplió con las expectativas.

Estas son las puntuaciones de la Unión Deportiva Las Palmas:

Criterios de calificación

(0-3: muy mal / 4: mal / 5: regular / 6: bien / 7: bastante bien / 8: muy bien / 9: fantástico / 10: excelente / S.C. Sin calificar)

Quique Setién

6 | A pesar de la derrota del conjunto amarillo, el técnico cántabro no se equivocó con el planteamiento para este encuentro frente al Sporting. Las Palmas jugó bien con el balón en los pies, el centro del campo supo crear juego y también peligro, pero la defensa canaria, sobre todo los laterales de la misma, se mostraron débiles y desconectados en este partido. Quizá se echó en falta un empujón al equipo durante el encuentro.

Javi Varas

6 | El guardameta amarillo no pudo hacer nada en el único tanto del partido, el fallo fue del lateral Hélder Lopes, que dejó "vendido" al arquero que defendió hoy la portería de la UD.

David Simón

4 | Sufrió bastante por su banda, el lateral no tuvo hoy su día como decíamos, fue superado en varias acciones individuales y en general se vio desbordado.

Mauricio Lemos

6 | El central charrúa fue el mejor en la defensa de la Unión Deportiva, estuvo atento y preciso atrás, cortó jugadas peligrosas y dirigió a sus compañeros. Buen partido del defensa amarillo a pesar de la derrota.

Pedro Bigas

5 | Tampoco estuvo mal en el día de hoy, pero podía haber mostrado más solidez atrás. De todas maneras, partido discreto en general por lo que no podemos hablar mucho más de él.

Dani Castellano

6 | No lo estaba haciendo mal, alguna subida del lateral creó peligro para el conjunto rival, pero una lesión tempranera hizo que abandonase el encuentro sin poder completar el buen partido que estaba haciendo.

Roque Mesa

7 | De lo mejor del partido, tuvo alguna ocasión en la que intentó sorprender al guardameta rival, y a la vez cumplió con su función en este partido, como suele ser habitual en él.

Montoro

7 | El centrocampista amarillo se mostró cómodo en el encuentro de hoy, no le costó sacar el balón y en general cumplió bastante bien, para no ser titular fijo ha estado bien, aprovechando la oportunidad.

Jonathan Viera

8 | De lo mejor del partido, aunque ya estamos acostumbrados a ello, el crack amarillo hizo un buen fútbol con sus botas, mucha magia en los pies del centrocampista amarillo. Se nota cuando está en el campo, organizó el juego de la UD notablemente.

Mateo García

6 | Estaba haciendo un gran partido, sorprendió bastante con su nivel de juego, pero se retiró lesionado en la segunda mitad de juego también. Una lástima ya que estaba creando mucho peligro para la defensa rival, se le ha visto muy activo hoy.

Erik Expósito

5 | Le falta rodaje al joven jugador amarillo, eso está claro. Aun así no ha estado mal para ser su segundo encuentro en el primer equipo. Con todas las bajas en el ataque de la UD para esta jornada, Quique Setién no tuvo más alternativa, Erik no lo hizo mal, pero le faltó un poco de intensidad.

Momo

5 | Un tanto desapercibido, no se le ha visto especialmente bien, discreto en el partido de hoy frente al conjunto de Rubi, podría haber hecho algo más también, pero las circunstancias han hecho que se haya quedado ahí.

Hélder Lopes

3 | Bastante malo el partido del lateral amarillo que sustituyó a su compañero Dani Castellano sobre el minuto 30. Se mostró muy débil en defensa, debe trabajar más ya que puede que sea él quien termine la temporada con la UD, dependerá del alcance de la lesión de Dani.

Halilovic

5| El croata sustituyó a Mateo tras su lesión, no se le pudo apreciar demasiado ya que apenas pudo participar en jugadas con Las Palmas.

Hernán

S.C. | Estuvo muy pocos minutos en el terreno de juego, sustituyó a Viera para no arriesgar más con el centrocampista amarillo.

El árbitro: Santiago Jaime Latre (comité de árbitros de Aragón)

7 | Acertado en todas las fases del encuentro, el colegiado aragonés tuvo poco trabajo y acertó de pleno con las decisiones clave del encuentro.