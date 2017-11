Jonathan Viera: "Voy a salir a jugar porque me gusta y porque quiero ayudar al equipo"

Rueda de prensa de Jonathan Viera en la mañana de este viernes 17 de noviembre - Foto vía: udlaspalmas.es

La Unión Deportiva recibe este domingo en el Estadio Gran Canaria al Levante UD, que busca mantenerse en la zona media de la tabla. Las Palmas, por su parte, recupera una pieza clave para el presente y futuro del equipo. Se trata, ni más ni menos, que de Jonathan Viera, que esta mañana dedicó unos minutos para tratar la próxima jornada del campeonato liguero.

Con tiempo para tocar prácticamente todos los temas de actualidad, el centrocampista canario aclaró que, para él, el partido del domingo es "como una final" y que "tenemos que estar centrados y tranquilos para poder darle una alegría a la afición". Aseguró también que "vamos a ir matar, que la gente note que vamos a ir a por el partido".

Antes de abandonar el tema del conjunto insular, afirmó que "el equipo entrena muy bien, llevan dos semanas entrenando como perros y sinceramente creo que vamos a ganar el partido".

"Todo lo que ha pasado de aquí para atrás ya no importa, tenemos que estar todos juntos"

En cuanto al rival, Jonathan Viera declaró que no va a ser un partido sencillo, en el que un equipo recién ascendido y con una buena dosis de motivación podría hacer mucho daño: "Va a ser un partido complicado, es un recién ascendido que está haciendo las cosas bien. Creo que va a ser un partido muy competido y tenemos que demostrar que estamos en casa con nuestra gente".

Retomando uno de los temas más polémicos que giran últimamente en torno a la entidad amarilla: el número de goles encajados, Viera aclaró que el equipo debería implicarse más defensivamente como conjunto, y que "es una asignatura pendiente, no debemos pensar en que vamos a encajar cuatro o cinco goles en cada partido". A su vez, afirmó que "hay potencial suficiente para hacer goles, nos está costando un poco más pero lo vamos a hacer".

Finalmente habló sobre su estado físico y tranquilizó a la afición: "Llevo dos semanas entrenando bien, quizá no estoy como hace cuatro semanas pero me encuentro bien. Quiero jugar y voy a jugar". Mensaje motivacional, en el que aseguró que "tenemos que estar todos juntos y hay que empezar a ganar el domingo", y como no, sobre su reciente paternidad: "Estoy muy feliz. Todo ha salido muy bien y estoy muy ilusionado con esta nueva etapa que me toca vivir".