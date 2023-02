Gervonta Davis y Ryan García, el 22 de abril en Las Vegas

El choque de titanes es una realidad. Gervonta Davis (28-0, 26 KO's) y Ryan García (23-0, 19 KO's) se enfrentarán el 22 de abril en Las Vegas, Nevada. Así lo harían oficial en el día de ayer ambas partes, tanto el equipo de 'Tank' como el de 'King Ry'. Los acuerdos televisivos, los "flecos" que Óscar de la Hoya alegaba que faltaban, se cerraron finalmente con la empresa DAZN y Showtime a partes iguales. Así, ambas serán el único modo de visionar una contienda de la que se espera que se creen unos muy altos y prometedores números.

La pelea ya se encontraba pactada para el día 15 de abril, pero según fuentes directas de ambos equipos, las dos partes pidieron posponer la fecha una semana más, para así favorecer la promoción y publicidad de dicho combate.

Un evento comercial con aire noventero

Millones de compras de PPV, grandes números en la promoción del combate y un estadio lleno hasta la bandera. Precisamente eso es lo que esperaban desde PBC (la promotora de Gervonta Davis) y Golden Boy (empresa que maneja a Ryan García). Y es que no es un secreto que la pelea entre ambos púgiles constituye hoy uno de los mayores alicientes, si no el mayor, que el boxeo internacional puede tener. A pesar de que una disputa por la cláusula de revancha en el contrato casi manda al garete toda la negociación, el asunto se resolvió con facilidad, y se llegó a un acuerdo en el que se estipula que el segundo capítulo de ambos púgiles será promocionado única y exclusivamente por Golden Boy Promotions, ya que la presente contienda corre a manos de la agencia de Davis.

Oscar De La Hoya giving his Gervonta Davis vs Ryan Garcia announcement…



[🎥 @OscarDeLaHoya] pic.twitter.com/PbRa8UNID5 — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 24, 2023

"Después de ocho meses, he hecho que suceda". Con estas palabras anunciaba De La Hoya la conclusión de las negociaciones a través de sus redes sociales. Por lo que el equipo del ex boxeador mexicano ha dejado entrever, la promotora PBC y sus exigencias no han sido fáciles de domar. Incluso, Golden Boy Promotions ha tenido que ceder en la cláusula de revancha: sólo 'Tank' Davis tiene derecho a ejercerla en caso de salir derrotado del choque.

El Davis - García, en números monetarios

Gervonta Davis se coloca como el púgil mejor pagado de la contienda, además de ser el favorito en las casas de apuestas para hacerse con la victoria. Ryan García asumiría una bolsa similar, pero el de Baltimore ha salido como el mayor beneficiado de las eternas negociaciones en las oficinas de ambos equipos.

'Tank' Davis llega a esta pelea tras haber derrotado a Héctor Luis García en su última aparición en los cuadriláteros, a través de la vía del nocaut técnico en el noveno capítulo del combate. Por su parte, Ryan García peleó por última vez ante Javier Fortuna en julio del pasado año 2022, obteniendo la victoria por la vía del cloroformo en el sexto asalto.

Posterior a ello, 'KingRy' se tomó un tiempo fuera del ring para "tratar su salud mental" y recuperarse de una cirugía de muñeca a la que se sometió nada más disputar su combate frente al boxeador dominicano. Ahora llega el momento de resolver una rivalidad que ha ido más allá de las oficinas: redes sociales, disputas entre promociones y actos públicos han dejado vislumbrar la tan grande motivación que ambos púgiles tenían por cruzarse. Las Vegas dictará sentencia el 22 de abril.