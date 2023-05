Fran Hernández sigue imparable

Para nadie es un secreto que, jornada tras jornada, la potente derecha de Fran Hernández ha llevado a los Aniquiladores a estar en la posición que están. Luego de cuatro fechas, el equipo presidido por Juan Guarnizo está compartiendo la punta junto a Xbuyer, Porcinos, El Barrio y Rayo de Barcelona. Y por mejor diferencia de goles, se encuentran en el segundo lugar, solo superado por el equipo de los Hermanos Buyer.

En tan solo cuatro partidos, Fran Hernández ha alcanzado nada más y nada menos que 11 goles, de los cuales, cuatro los marcó en el último encuentro, en el que su equipo se impuso por 5-10 a Kunisports. En la tabla de goleadores supera a Corominas, otro jugador que también está enchufadísimo con el gol, precisamente, jugador perteneciente a la plantilla que preside el Kun Agüero, quien, hasta la fecha, ha marcado diez goles.

Joan Verdú, Álvaro Arché y Marc Granero, son los que cierran la clasificación de los máximos realizadores de la liga con seis goles cada uno.

Incompresible

Una de cosas que no se puede entender es que estas actuaciones que está teniendo Hernández no hayan sido recompensadas, tan siquiera, con la nominación al mejor jugador de la semana. Ya en el último After Kings 4, Juan Guarnizo comentó de manera inconforme, que semana tras semana era nominado, pero que nunca entraba en los finalistas para ser el Simyo MVP de la semana.

Por otro lado, Édgar Álvaro también tuvo una actuación estelar con Rayo de Barcelona y tampoco estuvo entre los elegibles a ser finalista como MVP de la semana.

Cabe destacar, que uniendo las estadísticas de los dos splits, Fran Hernández se encuentra en la segunda posición de goleadores históricos de la Kings League, con 19 goles, justo por detrás de Cristian Ubón con 21 dianas.

Los mejores asistentes

En el apartado de asistencias, el líder es Javi Espinosa de Porcinos, quien con cinco pases gol, lidera la clasificación. Nando Quesada de Jijantes está en segundo lugar con cuatro asistencias y cierran el ranking con tres pases gol: Ferrán Corominas, Alex Guti y Ricardo López de Kunisports, Porcinos y 1K respectivamente.