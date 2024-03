Esta categoría hace 2 años dió un giro de 360 grados cuando uno de los campeones más dominantes de la historia de la compañía, Kamaru Usman recibió un disparo inesperado, una patada en la cabeza que rompió todos los pronósticos, naciendo un nuevo rey, el inglés Leon Edwards y removiendo por completo el avispero de las 170 libras.

Kamaru Usman tras el KO/ Foto: UFC

Invictos en la UFC

Desde ese momento han ido apareciendo nuevas estrellas, jóvenes y con ganas de dar guerra. Uno de ellos, Jack Della Maddalena lo demostró en el UFC 299, en un escenario complicado pero demostró su capacidad, contra uno de los perros de pelea más difíciles de la categoría, el bicampeón del mundo de jiu jitsu, Gilbert “Durinho” Burns, donde el australiano le consiguió conectar un rodillazo certero acompañado con ground and pound, acabando con sus aspiraciones de volver a tener una oportunidad por el título. Realmente Jack es uno de los peleadores más completos que ahí en la actualidad, ya que no solo tiene poder de golpeo, si no también un buen juego de submisiones que podrían poner en mucho peligro al campeón.

Jack Della Maddalena/ Foto: UFC

Della Maddalena, está invicto en la compañía con un récord de 17-2, y su siguiente prueba, parece ser que está destinada al kazajo Shavkat Rakhmonov, invicto y uno de los guerreros más despiadados y dominantes que existen con un récord de 18-0, todas sus victorias acabadas con finalización. Siendo uno de los peleadores que dominan las dos áreas de manera excepcional, con 8 submisiones y 10 por la vía del KO.

Este combate estaría destinado a ser uno de los mejores del año. Ya que sería un choque entre dos fuerzas imparables, con un solo destino, una oportunidad directa por el título.

El próximo retador

Aunque en estos momentos, parece ser que “Rocky” ya tiene su retador por el título, Belal Muhammad, que tras su victoria frente a Gilbert, merece ya ese combate aunque sea un perfil poco atractivo para el público. Sus propios méritos han hecho que merezca este “title shot”.

Belal Muhammad/ Foto: UFC

El problema real de este peleador más allá de la poca reacción que provoca , es que no vende nada, y sería complicado para la UFC encajarle en una cartelera que obtenga beneficios, ya que es alguien perjudicial para los negocios.

Las polémicas de Ian Machado Garry

Ian Machado Garry/ Foto: UFC

Más atrás en el ranking, se encuentran nombres interesantes, como el irlandés Ian Machado Garry, otro luchador invicto, que últimamente ha estado inmiscuido en polémicas perjudiciales para su carrera, esto añadido a la última actuación que tuvo contra Geoff Neal, donde se le vió muy limitado y corriendo de lado a lado. Han destapado dudas sobre su persona y parecer ser que aún ganando, no se le ve con potencial para ser campeón y eso que no hace tanto se le veía como el nuevo Conor Mcgregor y como la nueva superestrella irlandesa de la UFC.

Parece ser que su próximo combate puede ser contra el siempre molesto Colby Covington, donde seguramente nos regalarán grandes momentos sobre todo en rueda de prensa.

MVP, la nueva estrella en UFC

Y la última adquisición importante y mediática que obtuvo UFC, fue el británico y ex estrella de Bellator Michael Page, uno de los strikers más impactantes del deporte, con su estilo único proveniente del point fighting, demostró en el UFC 299 lo que podía hacer, luciendo de manera increíble ante Kevin Holland, impartiendo grandes highlights, ya que de eso trata este luchador, de lograr grandes momentos y divertir a los aficionados.

MVP propinando un codazo giratorio a Kevin Holland/ Foto: UFC

Su próximo combate no se sabe cuándo ni dónde, pero los aficionados piden un enfrentamiento contra Wonderboy Thompson, por la espectacularidad de ambos estilos.