Previa de McLaren en el GP de Brasil 2018: carrera en casa para Gil de Ferrán

McLaren corre este fin de semana en casa de su director deportivo, Gil de Ferrán. Será una carrera especial en la que su objetivo será puntuar con al menos uno de sus monoplazas. Los de Woking están situados sextos en el mundial de constructores a falta de dos Grandes Premios para el final de la temporada. Tienen 62 puntos, 15 más que Racing Point Force India. Tienen difícil mantenerse donde están por lo que sumar puntos será vital.

Fernando Alonso

El piloto español enfrenta el que será su último Gran Premio de Brasil en Fórmula 1. En México no tuvo buena suerte y tuvo que abandonar en los primeros compases después de que trozos del coche de Ocon terminaran en el suyo. El objetivo de Alonso será estar lo más cerca posible de la Q3 y conseguir algún punto.

El asturiano, en declaraciones recogidas por la web de McLaren, ha hablado de lo que espera conseguir: “Estoy emocionado por volver a Interlagos porque es un circuito increíble y siempre he disfrutado ahí. Es un trazado en el que han tenido lugar muchas grandes carreras y siempre es un poco impredecible. También estoy con ganas de dejar atrás las últimas dos carreras y centrarme en extraer el rendimiento que hemos trabajado duro para maximizar en nuestro coche pero que no hemos sido capaces de mostrar. Llevo un par de grandes premios en los que he no he tenido la oportunidad de luchar, así que espero que podamos tener una batalla limpia y mostrar de los que somos capaces. La afición brasileña es muy apasionada y está claro que Interlagos es uno de esos circuitos emblemáticos en el automovilismo. Grandes campeones han pilotado en este circuito, y con los coches de este año va a ser aún más rápido y emocionante que nunca”.

Alonso | Fuente: McLaren

Stoffel Vandoorne

El piloto belga llega a Brasil tras haber conseguido después de muchas carreras puntuar. Terminó octavo en el pasado Gran Premio de México. Su objetivo de cara a este fin de semana será pasar a la Q2 y mantenerse cerca de la lucha por los puntos.

Vandoorne, en declaraciones recogidas por la web de McLaren, ha manifestado que espera correr con mejor suerte que en 2017: “El año pasado duró poco mi experiencia en Interlagos ya que me vi envuelto en un incidente en la primera vuelta y tuve que abandonar, ¡así que espero que no se repita ni para mí ni para Fernando! Con el tiempo que tuve sobre la pista, me pareció un circuito muy divertido y entiendo por qué muchos pilotos históricos dicen que es uno de los mejores del mundo. Es rápido y fluido y puedes atacar las curvas. Los puntos en México fueron un gran impulso para el equipo y tanto Fernando como yo vamos a intentar hacer una buena carrera en Brasil. Como siempre, vamos a trabajar duro en la preparación y estrategia para intentar conseguir el mejor resultado posible ante la afición brasileña”.

Vandoorne | Fuente: McLaren

Expectativas

McLaren espera poder terminar el Gran Premio con sus dos monoplazas en pista, tal y como ha afirmado Gil de Ferrán a la web de McLaren: "Estoy con ganas de volver a casa por primera vez con McLaren para el Gran Premio de Brasil. Es una carrera que ha sido una parte importante de la historia de la Fórmula 1 durante muchos años y cuenta con muchísimos aficionados brasileños al automovilismo. Es un circuito en el que leyendas de este deporte han ganado y perdido grandes premios en circunstancias dramáticas, y el clima impredecible también ha jugado siempre un papel importante en el resultado final. Todo esto forma parte de la magia de Interlagos y espero que veamos otro fin de semana fantástico este año. Encaramos el penúltimo gran premio de la temporada y nos centramos en sacar el máximo rendimiento de nuestro coche en estas últimas dos carreras para conseguir todos los puntos que podamos. Fernando no ha tenido mucha suerte últimamente, así que vamos a trabajar duro para conseguir que ambos coches lleguen a la línea de meta en una carrera muy exigente tanto para el piloto como para el coche”.