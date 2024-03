Sainz rozó la pole a solo 0.270 de Verstappen, Leclerc quinto tras abortar la vuelta. Alonso décimo tras dañar el fondo plano.

Vuelve de ser operado de apendicitis, y roza la pole en Australia. Con evidencias claras de que lleva dos semanas operado, Carlos Sainz, renqueante cuando baja o se sube al coche, y dolorido cuando tiene que frenar, demuestra otra vez que es un profesional, si en Jeddah estuvo hizo dos libres y más de 40 vueltas, como no iba a perderse este gran premio. El madrileño es claramente el referente en la Scuderia Ferrari, y este sábado se salió en todos los sentidos, pese a que no consiguió la pole, se quedó muy cerca, y tiene claras opciones de llegar al podio en la carrera del domingo. Max Verstappen, quien iba a ser sino, le quitaría la pole, en un día raro para Red Bull Racing, en el que la Q1 y Q2 estaban inferiores a los de la escudería italiana. Sin embargo no todo acabó como empezó, Charles Leclerc, que venía haciendo muy buenos tiempo, al igual que su compañero, acabó abortando la última opción de vuelta que le quedaba en la Q3, concluyendo con un quinto puesto que sabe a poco para Ferrari con lo que estaban haciendo previamente.

Clasificación para olvidar de Aston Martin

La escudería de Silverstone tuvo que afrontar un sábado complicado.

Por un lado, Fernando Alonso partirá décimo en la parrilla del domingo, algo raro en el español teniendo en cuenta que siempre cumple en las sesiones de clasificación. El asturiano dañó el fondo plano del AMR24, y dejó bastante mermado el rendimiento monoplaza. Dañar una parte esencial del monoplaza en los entrenamientos libres del viernes hizo muy difícil que la única vuelta que intentó con el coche en ese estado fuera buena. Con un tiempo de 1:17:552, y a más de un segundo y medio del poleman Max Verstappen, el español no pudo completar una buena sesión de clasificación.

Por delante de él tendrá a su compañero, Lance Stroll, que en general los dos pilotos fueron de menos a más, y que en los libres apuntaban a lo alto, quedando cuarto y quinto en la sesión de los libres 2. Si el monoplaza de Fernando no tiene daños irreparables para la carrera de mañana, puede ser que aspiren a mejorar tras lo sucedido en los dos primeros premios.

Fernando Alonso en su monoplaza. Fuente: Aston Martin.

Mercedes no deja buenas impresiones

Mercedes AMG no apunta a competir en este GP, Lewis Hamilton calló en la Q2, sumado a unos libres muy discretos del británico, y a unos tiempos en qualy impropios del siete veces campeón. Su compañero George Russell tuvo más fortuna y acabó séptimo pero sin nada a destacar. Nada que ver con el gran papel de Yuki Tsunoda que consiguió el octavo lugar de salida con su RB Visa Cash App, aunque su compañero que es local en este premio, Daniel Ricciardo, no tuvo fortuna y calló en Q1, dejando mal papel frente a los que le iban a ver. Al contrario que Óscar Piastri que estuvo bien cayendo en la sexta posición.

Verstappen juega en otra liga. Checo, una de cal y otra de arena

El neerlandés (para variar), volverá a partir al frente de la parrilla en una carrera de F1. Mad Max volvió a completar una sesión clasificatoria de escándalo y todo apunta a que mañana volverá a ganar. En caso de ser así, sería la victoria número 57 de su palmarés.



Verstappen y Checo tras la clasificación / @redbullracing

Por otro lado, tenemos a Checo Pérez, que quedó en el top 3 de la clasificación, pero la FIA le impuso una sanción de tres puestos por bloquear a Hulkenberg en la sesión clasificatoria. El mexicano partirá sexto.