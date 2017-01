Neuville, líder de una primera jornada trágica en Montecarlo

Google Plus

Foto: WRC

Thierry Neuville lidera la primera jornada en el Monte con tan sólo 8,5 segundos sobre el Ford Fiesta del francés Sébastien Ogier.

El belga ha tenido una gran actuación en los dos primeros tramos, que estaban en su mayoría secos con algunas zonas de hielo y nieve. Ha sido el más rápido en las dos especiales, a pesar de no sentirse del todo cómodo a bordo del nuevo I20 WRC.

“Todo estaba bien, pero el coche se movía demasiado con los neumáticos súper blandos. No me gustó eso”, explicó Neuville para wrc.com. “Pero no estaba atacando a tope y el tiempo sigue siendo bueno. Creo que hay algunas mejoras que podemos hacer para mañana”, afirmó el belga.

La nueva carrera de Ogier como piloto del M-Sport World Rally Team ha tenido un comienzo comprensiblemente cauteloso. El actual campeón del mundo afirmó al final del día que estaba contento con su rendimiento y el del coche en los dos primeros tramos.

Ogier: "Definitivamente he ido sobre seguro, es difícil encontrar el límite en estas condiciones, estoy seguro de que podemos ir más rápido, pero estas son las primeras especiales del año y el objetivo es estar a salvo".

La primera especial del viernes tuvo que ser cancelada. Neuville y Ogier fueron los dos únicos pilotos en completar el tramo inicial en su totalidad después de que Hayden Paddon sufriera un accidente en el TC1. Se espera que a todos los equipos que no han podido disputar el tramo se les conceba un tiempo teórico por parte de los organizadores.

Tras el incidente de Paddon en el primer tramo los pilotos volvieron al paddock.

Cuando la acción volvió a ponerse en marcha, Juho Hänninen le dio algo a sonreír al flamante Toyota Gazoo Racing World Rally Team. El finlandés de Toyota fue el tercero más rápido en el TC2 mientras que su compañero Latvala sólo pudo ser noveno. Los dos Toyotas deberán mejorar el fin de semana si quieren aspirar de verdad por la victoria.

“No fue un comienzo fácil porque tuvimos que esperar 30 minutos antes del tramo y todo estaba frío", ha dicho Hänninen. "Sé que el Yaris es bueno", concluyó el finlandés.

El nuevo Citroën C3 WRC de Kris Meeke está un poco por delante del Fiesta de Ott Tänak en el cuarto puesto, mientras que el galés Elfyn Evans es el sexto en su regreso a un World Rally Car preparado por M-Sport.

Craig Breen es el siguiente con su Citroën DS 3 WRC de 2016, mientras que Dani Sordo y Latvala han completado la clasificación para los World Rally Car.

El tercer coche de fábrica de Citroën de Sébastien Lefebvre no ha podido llegar al final del TC2 después de detenerse en la especial por un problema mecánico desconocido.

Mañana continuará la jornada 2 del Rallye de Montecarlo.