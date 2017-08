El Rally de Polonia sale del WRC en el 2018

Google Plus

Seguridad, esa debe ser la palabra que defina a los rallys. El espectáculo también es fundamental, pero este pasa a un segundo plano cuando se ven escenas como la del Rally de Montecarlo. Antes de asistir a una prueba automovilística debemos informarnos sobre cómo tenemos que comportarnos para no poner nuestra vida en riesgo y no entorpecer el trabajo de unas organizaciones que se dejan cuerpo y alma para que todo salga a la perfección.

El problema viene cuando la organización de la prueba no hace bien su trabajo, y si a eso le sumamos que es una prueba presente en un campeonato del mundo, hace ver que la decisión de la FIA ha sido acertada. En el pasado rally de Polonia se pudo ver como un camión de bomberos se adentraba dentro de un tramo cuando este aún no había finalizado, además la entrada del camión coincidía con el paso de Hyundai I20 R5 de la categoría del WRC2 por ese punto, afortunadamente todo quedó en un susto, pero ahora mismo se podría estar hablando de otras cosas más graves si el I20 no llega a esquivar el camión de bomberos. En el informe de la FIA también se habla de la mala colocación del público polaco durante la prueba.

Tras esta decisión de la FIA el calendario del WRC se queda con un hueco que podría ser ocupado por un rally de Turquía que volvería a acoger una cita de índole mundial. La primera vez que el mundial de rallys llegó a tierras turcas fue en el año 2003, siendo Carlos Sainz y Marc Martí los primeros ganadores junto a su Citroën Xsara WRC. La prueba disputada en tierra se despidió del mundial en el año 2010 con la victoria de Sebastien Loeb y Daniel Elena con el Citroën C4 WRC que les dio el título mundial esa temporada.