Zverev vence a Basilashvili  y avanza en Shanghái

Alexander Zverev se enfrentó a Nikoloz Basilashvili, en la segunda ronda de Shanghái. El de 26 años se ha colado en el top 25 del ranking y el 20 en el Race to London, venciendo a Juan Martín del Potro por doble 6-4 en el China Open y debutando en el torneo con victoria frente a Denis Shapovalov (6-2 y 6-2). Por su parte, Zverev bajó del número 3 al 5 del ranking, cayendo en la segunda ronda de Beijing ante Malek Jaziri por 6-7(4), 6-2 y 4-6. El único enfrentamiento entre "Sascha" y "Basil" fue en la primera ronda clasificatoria de Marseille, con victoria para el alemán (7-6(5) y 6-3). La segunda ronda en Shanghái no pintaba nada fácil para el Next Gen.

Nikoloz inició al servicio y con un buen ace dejó a Zverev sin un challenge en el primer punto del partido. Basil comenzó el game inconstante en su servicio, salvó dos oportunidades de quiebre con su primer servicio, pero regaló un break point con una doble falta. Sascha no desaprovechó la oportunidad y con una buena devolución consiguió el quiebre. Ese punto fue polémico, Nikoloz hizo la seña de pedir challenge, pero el umpire pareció no advertirlo dándole el game al alemán, el de Georgia le reclamó al juez de silla, pero éste le pidió que para la próxima lo dijera, no solo hiciera la seña.

El de 21 años, al igual que Nikoloz, empezó su servicio con imprecisiones. Logró un ace, pero falló primeros y perdió un rally largo, dando break point y cediendo su juego cuando llegó a la red y falló su tiro. El partido se jugó con tiros largos y profundos, exigiéndose la máxima fuerza en cada raquetazo. Alexander salvó doble break point, en un game que duró 9 minutos, para evitar que el de 26 años sacara para set.

Los cambios en el ritmo de juego beneficiaron al alemán, dejando un drop shot que le quedó lejos a Nikoloz, ponía en apuros a su contrincante. Sin embargo, Basilashvili respondió con un buen baseline shot a contrapierna del alemán. Cuando Zverev metía primeros conseguía más fácilmente los puntos, y aprovechaba los segundos servicios de Nikoloz para ponerlo en aprietos; el esfuerzo en la devolución se vio reflejado cuando con un tiro profundo cerca de la red consiguió el quiebre que le permitió sacar para llevarse el set. En 50 minutos Zverev se llevó el primer parcial por 7-5.

Después de ponerse arriba en la primera manga, durante el inicio de la segunda, Sascha lució más cómodo, mientras que Nikoloz continuaba teniendo discusiones con el umpire por el incidente del primer set. En el segundo turno de servicio de el de Georgia, tuvo tres break points por sus errores no forzados, pudo salvar dos, pero Zverev consiguió el quiebre y confirmarlo sin resistencia por parte de Nikoloz (3-1).

El verdugo de Delpo no se daba por vencido, intentaba mover a Alexander de un lado a otro, dejando su fuerza en cada tiro, pero los errores puntuales no le permitieron recuperar el quiebre, en el octavo juego tuvo la oportunidad de poner en una situación complicada a Zverev, pero el alemán logró salir del problema.

El top 5 dejó que Basilashvili hiciera lo propio en su servicio para terminar el partido con el suyo. Logrando sobreponerse de la prueba del primer set, Sascha venció por 7-5 y 6-4 en 91 minutos a Nikoloz. En la tercera ronda de Shanghái enfrentará al australiano Alex de Minaur, quien viene de vencer a Benoit Paire por 6-4 y 6-3.