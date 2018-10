Coric hace buenos los pronósticos

El tenis en ocasiones tampoco entiende de dinámicas, hecho que se volvió a demostrar en el partido entre Borna Coric y Albert Ramos correspondiente a la primera ronda del torneo de Viena. Ambos jugadores llegaban en momentos de forma totalmente opuestos: el jugador croata venía de alcanzar su primera final de Masters 1000, mientras que el español acumulaba tan solo un triunfo en sus seis últimos encuentros. Aún así, Ramos estuvo a punto de revertir esa estadística pero terminó cayendo en el tercer set de un encuentro mucho más igualado de lo que se podía esperar (6-7(5), 6-0, 6-4).

Coric quería coger la delantera desde el inicio del partido. Sin embargo, todo empezó torcido para el croata, que primero desaprovechaba sus dos primeros puntos de break y a continuación cedía su saque en blanco. Con una ventaja que quizás no esperaba, Ramos consiguió mantener su saque durante todo el set, pero en el momento más importante le tembló la mano y su rival no lo desaprovechó y volvió a igualar el encuentro. Todo quedó pendiente del desempate, donde finalmente Coric no pudo concretar la remontada y vio como el jugador español se apuntaba el tiebreak.

Lejos de desanimarse, Coric salió con los ánimos renovados en el segundo set y su reacción no tardó demasiado en verse reflejada en el marcador. Un Ramos muy descentrado en esta segunda manga vio como su rival le colocaba un rosco en menos de media hora y llevaba el partido al set definitivo.

Esta vez le tocaba reaccionar al jugador español y así lo hizo en el inicio del tercer parcial. Pero tras salvar una bola de break en contra, Ramos desaprovechó tres opciones a su favor que le hubieran colocado en una posición inmejorable para llevarse el encuentro. Este se alargó y poco a poco Coric fue decantando la balanza a su favor. El noveno juego acabaría siendo determinante gracias a una rotura de saque a favor del jugador balcánico, que a continuación conseguiría cerrar el encuentro con su saque.

El siguiente rival de Coric saldrá del duelo entre el alemán Philipp Kohlschreiber y el francés Lucas Pouille.