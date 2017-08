Garbiñe Muguruza: "Quiero ganar partidos y torneos y si se da el número uno genial"

Muguruza luciendo un crespón negro en su gorra en honor a las víctimas del atentado de Barcelona | Foto: Zimbio

Sin duda alguna Garbiñe Muguruza está yendo claramente de menos a más en lo que va de 2017. Tras conquistar Roland Garros la pasada campaña la hispano venezolana entró en una espiral de malos resultados, los cuales esperaba cambiar durante la presente temporada, algo que no logró en los primeros torneos del año, donde a pesar de llegar a semifinales de Brisbane y cuartos de Australia claudicó en cinco ocasiones en primera ronda, cambiando su suerte con la llegada de Roma, cita en la que firmó unas semifinales que le cargaron de confianza para defender el título conseguido un año atrás en Roland Garros, lugar en el que tan solo pudo llegar hasta octavos de final.

Ya sobre la hierba llegó hasta semifinales en Birmingham y claudicó en primera ronda de Eastbourne para llegar a Wimbledon con mucho que ganar y nada que perder, por lo que teniendo en su banquillo a Conchita Martínez fue poco a poco superando rondas hasta llegar a la gran final, donde ampliaría su leyenda como tenista al coronarse campeona en el All England Club, sumando así su segundo Grand Slam en su carrera deportiva. De ahí en adelante las dudas sobre lo que pasaría con el nivel de Garbiñe Muguruza eran patentes, pero la hispano venezolana ha experimentado una maduración espectacular que le hace ser competitiva en todos los torneos. Tras la hierba de Wimbledon pondría rumbo a las semifinales de Stanford y a los cuartos de final de Toronto, para que ya en Cincinnati fuera poco a poco batiendo rondas hasta llegar a los cuartos de final, lugar en el que se tenía que medir con Svetlana Kuznetsova, a quien tras un espectacular partido se imponía para llegar a semifinales.

"Ya no me asusta estar por debajo en el marcador ni jugar terceros sets, estoy intentado ser valiente y agresiva, y no entrar en pánico"

Como no podía ser de otra manera, Muguruza elogió el nivel mostrado por Kuznetsova durante el partido, queriendo pelear en todo momento por ser competitiva cada vez que salta a la pista. "Creo que probablemente fue el mejor partido del año porque sentí que las dos jugamos muy bien, especialmente en el tercer ser, estábamos ganando puntos y el saque funcionaba, estoy contenta con cómo estoy jugando y en especial de cómo estoy pasando estos partidos duros, estoy contenta de haber tomado la decisión de volver pronto a jugar. Estoy trabajando en no perder en las primeras rondas, quería cambiar eso, siento que soy un jugadora top y debo ser capaz de trabajar duro y encontrar la forma de pasar estos partidos difíciles", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Garbiñe Muguruza ha ido madurando con el paso de los partidos para rendir a mejor nivel, sin pensar en colocarse como número uno, y recordando, como era esperable, de las víctimas del atentado de Barcelona. "Creo que con la experiencia y las vivencias que he pasado estoy consiguiendo manejar todo mejor, ya no me asusta estar por debajo en el marcador ni jugar terceros sets, estoy intentado ser valiente y agresiva, y no entrar en pánico, cada semana puede haber una nueva número así que no me obsesiono, quiero ir ganando partidos y torneos y si se da genial. Era un buen día para llevar el lazo, no podía ponerlo en la ropa porque es oscura y por eso pensé ponerla en la visera, era algo especial para mi después de todo lo que ha pasado", concluyó.