Rafael Puente: “Nos quedan ocho finales”

Con un importante triunfo sobre la Universidad de Guadalajara, Lobos BUAP aseguró su estancia en la Liguilla del torneo Clausura 2017 del Ascenso MX; al término del encuentro, el estratega licántropo, Rafael Puente del Río, compareció en conferencia de prensa, al tiempo que se mostró agradecido con la directiva universitaria por la confianza depositada en su persona para comandar a la Jauría pese a que no tuvieron un arranque del todo positivo este semestre.

“Siempre que se hace un corte de caja se hace fundamental retroalimentar y en la retroalimentación es imposible no recurrir al agradecimiento, ese que tengo con quien me dio la oportunidad porque sé que no era fácil, que no tenía antecedentes y creo que hoy, por el gran esfuerzo de los muchachos, porque esto es principalmente trabajo de ellos, la recompensa está ahí por cómo se entregan día con día y cómo representan dignamente a esta institución. En mi presentación garanticé que el equipo representaría dignamente a la universidad y creo que así ha sido”.

Consciente de que la Liguilla es un ‘torneo aparte’, el timonel mexicano aseguró que su escuadra tiene en la mente luchar por el título y a la postre, por el ascenso, por lo que se encuentran mentalizados en disputar ocho finales.

“Estamos convencidos de que nos quedan ocho finales por disputar, cuando uno aspira a lo máximo, tiene que pasar por encima del que se ponga enfrente, esperaremos a saber quién es el rival para ponernos a trabajar nuestro partido, sin embargo, no tenemos preferencia por ninguno porque vamos a pelear por el título”.

Además, ‘Rafa’ reconoció la labor de sus jugadores, pues tras 17 fechas disputadas, culminaron como la mejor ofensiva del certamen con 30 anotaciones.

“La falta de contundencia en la primera mitad del torneo nos generó muchas complicaciones, por momentos dejamos de ser lo intensos que debemos que ser, y en la medida que fuimos retomando esos valores que de arranque tratamos de imprimir, el equipo fue adquiriendo confianza, fue fortaleciéndose y se encontró con el gol. Me llena de orgullo decir que este equipo fue el que más goles hizo, pero eso confirma que la propuesta que se expuso se trata de llevar a la cancha”.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la importancia de que algunos jugadores recuperasen su mejor nivel, el estratega universitario afirmó que es parte de su trabajo lograr que el futbolista pueda potenciar sus virtudes.

“El principal objetivo de todo cuerpo técnico, es potenciar las virtudes del futbolista, en eso enfocamos nuestras tareas diarias, complementadas con la táctica y la metodología del entrenamiento pero el tema es hacerle entender al futbolista que se revalúe, que tenga confianza en sus virtudes y que sea capaz de potenciarlas”.

Finalmente, en relación al delantero mexicano Diego Jiménez, quien se coronó como líder de goleo individual con 10 anotaciones, más allá del número de goles que logró anotar, destacó la virtud que tuvo el ‘9’ licántropo por siempre ante poner lo colectivo sobre lo individual.

“Diego ha sido capaz de reencontrarse con el gol, ha tenido un extraordinario torneo y tiene un gran valor, el título de goleo le va a generar cosas importantes, pero la virtud máxima de Diego es que siempre ha sido capaz de anteponer los intereses colectivos a los individuales, y así como él se comporta todo el equipo”, sentenció Puente.

Tras concluir los partidos restantes de la jornada 17, Lobos BUAP culminó en la sexta posición por lo que se medirán ante Alebrijes de Oaxaca en cuartos de final.