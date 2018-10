Slimani e Adrien com vista para Inglaterra: Leicester acena com 60 milhões

O mercado no Sporting CP está ao rubro e Slimani e Adrien estarão mesmo a caminho do Leicester. A especulação em torno do futuro de Islam Slimani e Adrien Silva parece estar perto do fim: o campeão inglês Leicester prepara uma investida milionária de 60 milhões de euros para levar os dois craques leoninos.

De referir que nos últimos dias, Adrien confessou a sua intenção em sair do Sporting para se transferir para a Premier League. A troca de galhardetes entre o Sporting e os representantes do jogador, tornaram a continuidade de Adrien em Alvalade insustentável, pelo que será benéfico para as duas partes, a concretização do negócio. O capitão Adrien é um dos jogadores mais valiosos de sempre da formação de Alcochete, sendo um símbolo que deixará muitas saudades em Alvalade.

O argelino Slimani já tinha a sua despedida anunciada transferindo-se para o futebol britânico, depois de ter sido o grande goleador leonino desde 2013.