O regresso da máquina Cristiano: Real Madrid goleia antes de receber o Sporting

O Real Madrid superou o Osasuna por 5-2, em jogo a contar para a jornada 3 da Liga BBVA. O tão aguardado regresso de Cristiano Ronaldo à competição dificilmente poderia ter sido melhor: o craque luso esteve 2 meses parado, mas precisou apenas de 6 minutos para balançar as redes do Osasuna. O campeão europeu surgiu de forma inteligente na área contrária, empurrando o esférico para a baliza, depois de um lance genial de Bale. O Real relaxou com a vantagem e permitiu ao Osasuna esboçar uma reação. Apesar das ameaças do Osasuna, o Real aumentou a vantagem por intermédio do ex-dragão Danilo, dando sequência ao excelente trabalho do inevitável Cristiano. Ainda antes do intervalo, relevo ainda para o 3-0 dos blancos. O central Sérgio Ramos subiu até ao terceiro andar e foi de cabeça que subiu a parada do Real na partida.

No segundo tempo o festival de golos manteve-se e Pepe aumentou o score, através, novamente, de um canto, ao minuto 56. Instantes depois, foco para o golo da tarde de Modric. O croata puxou o gatilho e apontou um tiro fulminante. A partir daqui o Real adormeceu e Zidane poupou Bale e Cristiano para o duelo da próxima quarta-feira diante o Sporting. O Osasuna renasceu das cinzas e fez 2 golos que ainda assustaram os merengues nos últimos 20 minutos da partida. Destaque neste sentido para Riera e David Garcia, que foram os autores dos tentos do Osasuna. O Sporting terá de ter cuidado com o ataque merengue, mas as debilidades defensivas dos blancos terão de ser exploradas pela estratégia de Jorge Jesus.