Liga NOS: Antevisão da 11ª Jornada

A 11ª jornada da Liga NOS começa esta sexta-feira, com Rio Ave a visitar o Vitória de Setúbal. A equipa do Bonfim vem de duas vitórias consecutivas e numa série de 6 jogos sem perder. Por outro lado, os Vilacondenses vêm de duas derrotas consecutivas e querem passar esta má fase.

No Sábado, o futebol começa logo pela manhã, com o Chaves a receber o Marítimo logo às 11:45. O futebol continua à tarde com o Nacional x Estoril. Pelas 18:15, entra em campo o Sporting, na ressaca da derrota com o Real Madrid, numa deslocação ao Bessa, que se adivinha difícil. Os leões não podem perder mais espaço para a frente, por isso adivinha-se uma entrada muito forte. De seguida, às 20:30, os dragões deslocam-se ao reduto do Belenenses. Tal como o Sporting, o FC Porto não se pode dar ao luxo de perder mais pontos e espera-se um Porto na máxima força.

O SL Benfica entra em campo no Domingo, pelas 18 horas. Depois de um empate a três bolas que soube a derrota na Turquia, os encarnados querem mostrar uma imagem diferente daquela que mostraram na segunda parte, e por isso será uma tarefa difícil para o Moreirense travar este Benfica, a única equipa invencível no campeonato português. Destaque também para o Arouca x Paços de Ferreira e Tondela x Vitória de Guimarães.

A Jornada termina na segunda feira com o Braga a receber o Feirense.