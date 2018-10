Supertaça: Benfica e Vitória abrem a época

O campeão nacional Benfica e o finalista vencido da Taça de Portugal, Vitória SC estão prontos para darem o pontapé de saída da temporada 2017-2018.

As águias procurarão dar a volta à péssima pré-época realizada, mas Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Júlio César, Carrillo, André Horta e Mitroglou. O jovem Bruno Varela deverá assumir as luvas encarnadas, enquanto na frente Sefarovic deverá integrar a dupla de ataque com Jonas, o suíço foi dos melhores jogadores dos duelos de preparação das águias e promete dar que falar nos relvados portugueses.

O Vitória de Pedro Martins chega ao jogo da Supertaça com ambição, depois de ter somado boas exibições na pré-época.Foco por exemplo para a vitória dos vimaranenses frente ao Sporting por 3-0, num jogo que serve de aviso e para a turma de Rui Vitória.

O encontro do Benfica x Vitória deste Sábado terá um início marcado para as 20h45.