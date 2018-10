FC Porto x Besiktas 1-3: Turcos estragam a estreia dos dragões na Champions

O FC Porto iniciou a sua campanha na Liga dos Campeões com uma derrota em casa por 3-1 frente ao Besiktas de Ricardo Quaresma.

Sérgio Conceição apenas fez uma alteração, colocando Soares no lugar do castigado Aboubakar. Quanto ao Besiktas, alinhou com os portugueses Pepe, Ricardo Quaresma e com um velho conhecido do futebol português, Anderson Talisca.

O primeiro tempo ficou marcado por uma boa entrada do campeão turco que, ao minuto 13 chegou à vantagem através do brasileiro Talisca. Quaresma efetuou o cruzamento no lado direito do ataque turco e o médio apareceu para finalizar da melhor forma com um cabeceamento indefensável para Casillas.

À passagem do minuto 23 os dragões chegaram ao empate. Na execução de um canto da esquerda, Alex Telles cruzou para área onde o defesa do Besiktas, Tosin, num momento de puro azar colocou a bola na sua própria baliza. Estava restabelecida a igualdade no Estádio do Dragão.

Passados 7 minutos, o Besiktas respondeu e voltou a colocar-se na frente do marcador com um grande remate de fora de área de Tosun. Dá ideia que, neste lance, Casillas é mal batido. O resultado não sofreu alterações até ao intervalo numa primeira parte em que o clube turco esteve por cima.

Com o segundo tempo entrou um novo FC Porto na partida, mais dominador e a criar mais oportunidades de golo. Apesar disto, foi mesmo o Besiktas a dilatar a vantagem no minuto 86. Boa jogada de ataque dos turcos, com Negredo a combinar com Ryan Babel que, à entrada de área, apareceu colocar um ponto final no resultado.

Desta forma o FC Porto inicia esta edição da Liga dos Campeões com uma derrota e, na próxima jornada defronta o Monaco.