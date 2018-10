Fim de semana na Europa

Inglaterra

A jornada 15 da Premier League contou com jogos bastante equilibrados, onde se defrontaram várias equipas que ocupam os lugares cimeiros da classificação, pelo que esta não sofreu grandes alterações. Arsenal e Manchester United foi o jogo que marcou esta ronda. Os Red Devils deslocaram-se até ao reduto dos Gunners e venceram por 3-1 num grande jogo de futebol. Pogba foi expulso e vai falhar o derby contra os primeiros classificados Manchester City, num encontro entre primeiros e segundos. A formação de Guardiola não conta com qualquer derrota nesta edição da Premier. Os citizens receberam e venceram o West Ham e continuam a sua série quase 100% vitoriosa esta temporada. Ainda, o Chelsea venceu confortavelmente em casa o 15° classificado Newcastle por 3-1, onde a excelente forma do internacional belga Eden Hazard é destaque. No entanto, a principal surpresa da jornada foi a equipa do Watford, que tem sido uma das sensações deste campeonato inglês. A equipa orientada pelo português Marco Silva conseguiu um ponto diante dos Spurs e encontram-se apenas a 3 pontos da equipa londrina, ocupando o 8° lugar da competição. Destaque ainda para o Liverpool, que, com a vitória por 5-1 no terreno do Brighton, ultrapassou o Arsenal e ocupa agora o 4°lugar do campeonato. Somente 10 pontos separam o segundo do sétimo lugar, onde só o Manchester City desequilibra as contas, com mais 12 pontos que o segundo Manchester United. Sem grandes surpresas na classificação, já é bastante visível que há duas equipas que mais medem forças este ano pela conquista do campeonato. Essas duas equipas encontram-se na próxima jornada.

Espanha

Fim de semana complicado para os grandes de Espanha. Barcelona, Real Madrid e Valência perderam pontos. No entanto, o resultado destas três equipas não fez mexer a classificação. 3 empates viram o Barcelona a não conseguir adiantar-se na liderança do campeonato, o Valência a não aproveitar a oportunidade de encurtar a distância com o líder Barcelona, e os merengues a deslizarem em San Mamés e a deixarem o Atlético Madrid com dois pontos de avanço sobre os campeões em titulo. Somente os colchoneros e o Sevilha somaram pontos nos cinco primeiros classificados. Ambas as equipas somaram a terceira vitória consecutiva no campeonato e já ameaçam os primeiros dois lugares da tabela. O encontro do Real Madrid com o Sevihla na próxima jornada vai ser um derradeiro teste na disputa do 4° lugar. As duas equipas partilham os mesmos pontos (28) mas a má fase da equipa orientada por Zidane é a grande incerteza deste campeonato: será que Ronaldo e companhia vão ultrapassar esta fase negra ou já 'entregaram' o campeonato ao rival Barcelona?

França

Quem observar a classificação da Liga francesa não diria que o Paris Saint Germain somou a primeira derrota no campeonato. E frente ao 16° classificado, Strasbourg. Os parisienses, apesar de terem dominado a partida não conseguiram mais que um 1-2. No entanto, os seus 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado Lyon espelham bastante o passeio que tem sido a campanha deste campeonato para a equipa orientada por Unay Emery, que, apenas em 16 partidas disputadas, já conta com 48 golos marcados, o que faz uma média de 3 golos em cada partida. Lyon, os campeões Mónaco e Marselha ocupam respetivamente as segunda, terceira e quarta classificações do campeonato, com o mesmo numero de pontos (32). Mónaco e Lyon vencem este fim de semana e o Marselha perdeu a oportunidade de ascender ao terceiro lugar do campeonato, ao empatar com o Montpellier por 1-1, num jogo pobre. O Mónaco, por sua vez, continua aquém das conquistas da época anterior, e já conta com 4 derrotas nesta edição da liga em apenas 16 jogos. Ainda, o Nice vence em casa a equipa do Metz por 3-1 mas mantém-se uns quantos furos abaixo em relação à sua performance na temporada anterior e ocupam o 12° lugar da Ligue 1. Muito há por decidir neste campeonato mas o poderosíssimo PSG assume confortavelmente a liderança, ainda que esta jornada não tenha somado nenhum ponto pela primeira vez esta temporada.

Alemanha

Dos 6 primeiros classificados na Bundesliga, apenas Bayern Munique e Hoffenheim conquistaram os 3 pontos. Os Bávaros voltaram às vitórias no campeonato após o desaire com o Borussia Monchengladbach na última jornada. Vitória confortável por 3-1 sobre o Hannover, que já não sabe o que é ganhar fora de casa desde outubro. O Hoffenheim alcançou o quinto lugar do campeonato, ultrapassando o Borussia Dortmund. A surpreendente goleada por 4-0 aos segundos classificados do Leipzig tremer a classificação deixa a equipa apenas a 3 pontos dos vice-campeões alemães. O Dortmund não vence para o campeonato desde setembro e começa, não só a afastar-se dos primeiros lugares da classificação, mas também a preocupar a massa associativa e a direção do clube. São 11 pontos que os separam do primeiro lugar.

Itália

A 15ª jornada da Serie A trouxe um novo líder do campeonato: Inter de Milão. A equipa italiana sobe ao primeiro lugar, após 15 jogos disputados sem qualquer derrota. A goleada de 5-0 sobre o Chievo e a derrota do Nápoles sobre a campeã em título Juventus coloca os Napolitanos na segunda posição do campeonato, ainda que sejam o melhor ataque e defesa desta edição da liga até ao momento. A Juventus, após resultados menos conseguidos no campeonato parece ganhar um novo fôlego para atacar a liderança do campeonato. AS Roma e Lázio também venceram este fim de semana, o que deixa o quinto e primeiro lugar separados por apenas 7 pontos de distância. O AC Milan continua sem vencer no campeonato e somou o terceiro empate na liga na visita ao reduto do Benevento, por 2-2. Não foi a melhor estreia de Gennaro Gattuso pela equipa italiana. O 8°lugar na Serie A e os 9 jogos sem vencer na liga nos 15 já disputados, colocam em causa e discute-se todo o investimento feito pela Direção no último mercado. Esperam- se dias melhores para o AC? A próxima jornada da competição junta Inter e Juventus numa partida que pode fazer oscilar os três primeiros lugares da competição. Este ano de Série A promete ser um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, pois vemos um Inter de Milão finalmente a querer entrar na luta pelo titulo italiano. A hexacampeã Juventus vai ter um longo caminho pela frente se quiser ver revalidado o titulo de campeã.

Portugal

A jornada 13 da Liga NOS ficou claramente marcada pelo polémico Clássico entre o FC Porto e o SL Benfica. Desde a noite apagada de Marega, passando pela excelente exibição de Bruno Varela e a expulsão de Zivkovic, houve tempo para muita polémica. O empate a uma bola no Estádio do Dragão foi aproveitado pelo Sporting Clube de Portugal, que somou a terceira vitória consecutiva no campeonato, no derby frente ao Belenenses. A vitória por 1-0 coloca os Leões no segundo lugar do campeonato, partilhando a liderança com o FC Porto, com os mesmos 33 pontos. As águias, após o empate com os dragões mantêm- se na terceira posição a 3 pontos de Porto e Sporting e o campeonato parece finalmente estar a ser disputado a três. A rivalidade entre os três grandes e a fome de títulos patente no clube leonino e do Porto faz aquecer bastante os ânimos e hostilidades num campeonato que tem ultrapassado as 4 linhas. Ainda nesta jornada, o Sporting Clube de Braga venceu confortavelmente o Paços de Ferreira em casa por 3-0 e ocupa isoladamente o 4°lugar do campeonato. O Marítimo, 5°, empatou 1-1 em Moreira de Cónegos e reduz de 6 para 4 a distância pontual com o Rio Ave. Sem grandes novidades nesta jornada, há que salientar a séris de 5 jogos sem ganhar da equipa do Moreirense e a forma dos 4 primeiros classificados, que não perdem há 5 jogos, o que mostra o equilíbrio existente entre os primeiros lugares da tabela.

