NASCAR Cup: Reddick se redimió con una victoria en Texas

La NASCAR Cup Series disputó su 30° fecha de la temporada 2022, y primera de la "Ronda de 12", en el óvalo de Texas Motor Speedway. Brad Keselowski logró su primera pole como piloto y copropietario de Roush Fenway Keselowski Racing luego de marcar un tiempo de 28.573 en la clasificación del día sábado.

El piloto del Ford N°6 lideró la competencia hasta la vuelta 34 cuando entró suelto a la curva 1 y le dejó la puerta abierta a Joey Logano, quien había sido el mejor piloto de los del playoff en la clasificación en el 2° lugar. 6 vueltas más tarde llegaría la primera bandera amarilla de la tarde ocasionada por Martin Truex Jr, quien hizo un trompo en la curva 4 y golpeó el muro externo, todos entraron a pits y Logano salió primero mientras que Keselowski fue penalizado por exceder el limite de velocidad.

Se dio el reinicio pero poco después salió otra amarilla debido a que Kyle Busch hizo un trompo al entrar a la recta principal y golpeó el muro externo de frente. De los pilotos del playoff, Christopher Bell fue el primero en tener problemas por un neumático pinchado mientras que Alex Bowman se fue al muro cuando quedaban 8 vueltas en el segmento. Finalmente Kyle Larson lograría su 4° victoria en etapas de la temporada luego de defenderse del ataque de Denny Hamlin en la vuelta final.

Ricky Stenhouse Jr inició la segunda etapa en el primer lugar debido a que no entró a pits y lideró hasta la vuelta 123 cuando rozó el muro externo, lo que le permitió a Harrison Burton ponerse como líder. Bell pinchó otro neumático y provocó otra amarilla, la mayoría entró a pits y Elliott salió como pits. Cody Ware tuvo un fuerte golpe frontal en el giro 168 y luego de bajar de su auto fue trasladado en camilla al centro médico de la pista, pero afortunadamente el piloto de Rick Ware Racing no tuvo graves lesiones.

Elliott sufrió un pinchazo en la curva 4 cuando se encontraba al frente y golpeó de frente el muro externo, lo que provocó una nueva bandera de precaución y el abandono del campeón 2020 de la categoría. Chris Buescher, ganador de la carrera anterior en Bristol, hizo un trompo en la vuelta 197 y provocó una amarilla pero no abandonó. Al final Ryan Blaney se terminó llevando el segmento, el 6° para el en esta temporada, seguido por Ross Chastain y William Byron.

Apenas iniciada la etapa final salió la amarilla por rayos en el área, lo que provocó una bandera roja que duró 56 minutos. Luego del reinicio Tyler Reddick pasó al frente luego de superar a Michael McDowell mientras que Buescher pinchó un neumático y ocasiono otra bandera de precaución. Kevin Harvick salió primero de pits pero también fue otro piloto que sufrió un pinchazo en la vuelta 253, sin embargo el piloto de Stewart-Haas Racing pudo seguir en carrera.

El que no tuvo la misma suerte fue Truex quien, a falta de 66 vueltas para el final, abandonó luego de pinchar un neumático y golpear el muro cuando se encontraba primero. Stenhouse recuperó el liderato luego del reinicio pero poco después fue superado por Reddick, y cuando quedaban 35 vueltas el piloto de JTG Daugherty Racing hizo un trompo al salir de la curva 2.

Se reinició la competencia con Reddick al frente, y finalmente el piloto del Chevrolet N°8 lograría mantener la diferencia sobre Logano para lograr su tercera victoria de la temporada. También es el 4° triunfo de RCR en 2022, equipo que la semana pasada quedó eliminado del playoff con sus dos autos. Justin Haley, Blaney, Chase Briscoe, Erik Jones, Byron, Keselowski, Larson y Hamlin completaron el Top 10.

"Tuvimos muchos problemas hoy, no voy a mentir", dijo Reddick luego del festejo. "Cada vez que hemos tenido un auto fuerte, hemos sido mordidos por algo. Esta es una carrera difícil, 500 millas aquí no es una hazaña fácil y yo sé que no fue fácil. Fue genial ganar aquí en un auto de Cup, estuve cerca un par de veces".

Como Reddick ya no forma parte del playoff, ninguno de los 12 restantes clasifica de forma directa con los resultados de esta fecha. Así están las posiciones después de la primera carrera de la "Ronda de 12":

POS PILOTO EQUIPO PLAYOFF 1 JOEY LOGANO Team Penske +30 2 ROSS CHASTAIN Trackhouse Racing +18 3 WILLIAM BYRON Hendrick Motorsports +17 4 KYLE LARSON Hendrick Motorsports +16 5 RYAN BLANEY Team Penske +15 6 DENNY HAMLIN Joe Gibbs Racing +8 7 DANIEL SUÁREZ Trackhouse Racing +4 8 CHASE ELLIOTT Hendrick Motorsports +4 9 CHASE BRISCOE Stewart-Haas Racing -4 10 AUSTIN CINDRIC Team Penske -11 11 CHRISTOPHER BELL Joe Gibbs Racing -29 12 ALEX BOWMAN Hendrick Motorsports -30

La próxima carrera será en el óvalo de Talladega Superspeedway, fecha en donde no habrá prácticas. La clasificación será el sábado 1 de octubre a las 11:30hs (hora de Argentina) mientras que el domingo 2 a partir de las 15hs se llevará a cabo la carrera de 188 vueltas.