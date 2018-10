Juan Pablo Pumpido: "El rival está como nosotros"

Previo al encuentro entre Patronato y Banfield en el Presbítero Bartolomé Grella, por lo que será la última fecha de esta Superliga 2017/18, el DT, Juan Pablo Pumpido, hizo algunas declaraciones con respecto al mismo. Se juega este sábado a partir de las 13:15hs, será transmitido por Fox Sports Premium y Fox Sports 2.

Aunque dijo que "el rival está como nosotros, casi con el mismo puntaje y no tenemos objetivos por delante ninguno", el entrenador del elenco entrerriano no le saca valor al compromiso que tendrá mañana por la tarde. Prosiguió haciendo referencia a la importancia de este: "Para nosotros, es un partido importante por la suma de la tabla y la del promedio del torneo que viene".

Aclaró que está analizando el armado del equipo, el cual cuenta con tres cambios: "La salida de Renzo es obligada, pero el resto lo definimos mañana. No pudimos hacer nada en campo, mañana haremos algo en el terreno de juego llueva o no".

"Por suerte es en el final y no al principio, donde uno se va armando. Ahora ya jugamos 26 fechas y no se hace difícil el armado del equipo y conocer a los jugadores", señaló sobre la semana complicada del Patrón.

Luego analizó como puede darse el enfrentamiento, el juego del rival y de que deben cuidarse: "Cerrado, con dos equipos que plantean desde lo táctico un orden. Ellos juegan hace tiempo de la misma forma, con dos líneas de cuatro, un media punta y un delantero, saliendo rápido por las bandas, por lo que tendremos que trabajar las segundas pelotas y no darles las chances de que salgan en velocidad".

Otro análisis que hizo, fue sobre el rendimiento del equipo en el campeonato: "Se nos hizo difícil en el torneo mantener lo hecho ante Temperley, porque hemos hecho buenos partidos, al otro no tanto y esa irregularidad no nos dejó pelear algo más. Nos alcanzó para salvarnos antes, pero no nos permitió pelear por algo más. Se buscará mantener en el tiempo lo que se hizo en la primera parte el otro día, lo de San Lorenzo".

Por último, aseguró que sólo piensa en el siguiente y no dejó claro su futuro: "Sólo pienso en los tres puntos contra Banfield. Me conocen y pienso en lo más próximo. Después del partido, se verán más cosas. Sólo espero el partido contra Banfield".