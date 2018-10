Previa Argentina vs Haití: despedida ante su gente

La Selección Argentina no tuvo nada fácil la clasificación a Rusia 2018, obtuvo su boleto en la última fecha de las Eliminatorias. Luego de eso, el equipo de Jorge Sampaoli tuvo una gira por Europa, enfrentando a los seleccionados de Italia y España.

Por su parte, Haití no pudo meterse entre las 32 selecciones que van a la Copa del Mundo. Por lo que este amistoso puede serle útil como preparación a futuro, y también para probar jugadores.

Duro camino

La Albiceleste tuvo una clasificación agónica en su camino hacia Rusia 2018, en la última fecha de las Eliminatorias venció a Ecuador por 3 a 1, con un hat-trick de Lionel Messi, en la altura. Además de eso, tuvo una gira por Europa, donde derrotó a Italia por 2 a 0, y sufrió una dura goleada ante España 6 a 1.

La Selección Argentina, junto a Jorge Sampaoli, tienen su confianza depositada en el 10, Lionel Messi. El astro del Barcelona es la estrella del combinado argentino, también el goleador histórico, por lo que se espera que se destaque en lo que, quizás, sea su última participación mundialista para conquistar el título que le falta.

Entre los cuatro mejores

El seleccionado argentino se encuentra ubicado en la cuarta posición del ranking FIFA, como una de las mejores selecciones del mundo. Aunque hace algunos años supo estar en lo más alto, hoy se encuentra en ese lugar, a pesar de haber sido subcampeón en el último Mundial.

Difícil presente

Haití no pudo alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo, esto no se da desde el Mundial de Alemania 1974, donde justamente compartió grupo con la Albiceleste. En el 2016, participó de la Copa América, pero no tuvo un buen torneo, donde quedó eliminado en primera fase.

Entre sus jugadores, quien puede destacarse es Richelor Sprangers ya que en su plantel no cuenta con jugadores de jerarquía. Actualmente se encuentra jugando en una de las ligas más importantes de Europa, su club es el NAC Breda de Holanda.

Bajó lugares

El conjunto caribeño, ha caído al puesto 108 en el ranking de la FIFA, según el que se dio a conocer en marzo de este año. Su mejor ubicación fue en 2013, cuando en enero de ese año se encontraba 38°. En 1996, fue su peor momento, se encontraba muy lejos, más precisamente en el puesto 155.

Lionel Messi: "No vamos como candidatos"

El capitán de la Selección Argentina declaró que le tiene fe al grupo, pero expresó que no van como candidatos: "Le tengo mucha fe a este grupo, pero la gente debe saber que no vamos como candidatos".

Fabien Vorbe: "Va a ser una muy linda experiencia jugar en la Bombonera"

El defensor de Haití, Fabien Vorbe, habló sobre lo que será jugar en La Bombonera: "Sabemos que están preparando algo muy importante y para nosotros va a ser una muy linda experiencia jugar en La Bombonera con toda esa gente".

Dominio Albiceleste

En total, estas dos selecciones se vieron las caras tan sólo dos veces. El primer encuentro se disputó nada menos que en el Mundial de Alemania 1974, el 23 de junio, triunfo y goleada de Argentina por 4 a 1, en Munich. El segundo y último, en Cutral Có, nuevamente sería victoria para la Albiceleste, esta vez 4 a 0 en un amistoso el 5 de mayo de 2010, siendo la máxima goleada entre estos dos equipos.

Argentina vs Haití. Amistoso.

El último enfrentamiento entre la Selección y los caribeños, se dio en el amistoso del 5 de mayo de 2010, con goleada argentina por 4 a 0. Los goles fueron marcados por Facundo Bertoglio a los 33´PT y 5´ST, Martín Palermo a los 43´PT y Sebastián Blanco a los 10´ST.

Posibles formaciones Argentina vs Haití

Argentina: Wilfredo Caballero; Cristian Ansaldi, Nicolás Otamendi o Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Giovani Lo Celso; Manuel Lanzini, Lionel Messi, Ángel Di María; Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.

Haití: Josue Duverger; Arcus Carlens, Ricardo Adé, Alex Christian Junior, Fabien Vorbe; Bryan Alceus, Zachary Herivaux; Steeven Saba, Michael Cantave, Richelor Sprangers; Duckens Nazon. DT: Marc Collat.