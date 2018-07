Llegó el quinto: Mauricio Sperduti

Mauricio Sperduti, extremo derecho de 32 años, se convirtió en nuevo jugador del Rojinegro, luego de llegar a Paraná este lunes para realizarse la revisión médica, hoy se presentó en el Grella y ya firmó su contrato con el club. El delantero viene de jugar en Banfield, club en el cual se encuentra desde mediados de 2016 y hace dos temporadas que se encuentra en el equipo titular.

El veterano delantero llegó tras desvincularse este viernes pasado de Banfield. Sperduti logró salir campeón de la Copa Argentina 2012/13 con Arsenal de Sarandí y del Torneo Apertura 2015 con Cerro Porteño de Paraguay, con un gran desempeño suyo en las dos competencias, teniendo un gol en dos partidos disputados en el primero y en el segundo disputando dos encuentros pero sin marcar tantos. Tuvo una actuación increíble en los cuartos de final de aquella Copa Argentina conseguida por el Arse, en el que realizó un gol.

“Estoy contento. Me trataron muy bien este primer día. Me llamó el técnico y la predisposición del club me hizo tomar la decisión de venir, estoy con altas expectativas. Me han dicho que es una ciudad tranquila, un club cumplidor, que está bien ordenado. Eso al jugador lo hace sentir bien, cómodo y tranquilo”, afirmó el jugador, para la conferencia de prensa.

Mauricio Sperduti explicó sus objetivos y sus expectativas sobre el club: “La expectativa siempre es buena, la mejor. Siempre trato de dar lo mejor, es mi trabajo. Me han hablado muy bien de la ciudad y del club, compañeros como (Bruno) Urribarri y (Eric) Remedi. Estoy acá por ellos, a pesar de que lo más importante siempre es lo futbolístico”.

Un nuevo refuerzo de cara a la Superliga 2018/19 y la Copa Argentina, donde Patronato en éste último se tendrá que medir con San Martín de Tucumán.