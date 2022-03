El “Negro” recibe a Aldosivi en el debut del VAR en Argentina.

Este jueves, desde las 21:30, el “Sabalero” recibirá a Aldosivi en el “Cementerio de Elefantes” por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional 2022. El árbitro encargado de impartir justicia en dicho encuentro será Nicolás Lamolina, que tendrá el apoyo del VAR por primera vez en el fútbol argentino, algo que hace a este cotejo mucho más expectante. Los televidentes podrán seguir el partido a través de TNT Sports.

¿Cómo llegan ambos equipos?

En principio se encuentra el conjunto dirigido por Julio César Falcioni, que llega a este duelo tras igualar sin tantos frente a su cásico rival, Unión de Santa Fé. Un partido en que no consiguió demostrar un buen funcionamiento durante los primeros 45 minutos, como si lo hizo en la segunda etapa, más allá que finalmente no lograría concretar ninguna jugada para romper con la paridad del marcador. De todas formas, el “Negro” arrastra unos resultados desfavorables en los últimos encuentros disputados, consecuencia de la irregularidad a lo largo del torneo y de la ineficacia que mantiene últimamente. Recordemos que si bien se posiciona cuarto con 12 puntos, anteriormente había conseguido tan solo un punto frente a Lanús y la fecha siguiente, se había marchado de Victoria con las manos vacías, tras perder por la mínima con Tigre.

Por otro lado, el “Tiburón” se encuentra por debajo del conjunto santafesino en la tabla de posiciones, con un total de 10 puntos que obtuvo tras conseguir 3 victorias, un empate y 3 derrotas, en lo que va hasta el momento en dicha competencia. De hecho, es muy bueno el presente que se encuentra pasando el elenco dirigido por Martín Palermo, ya que sumó 6 puntos en los últimos 2 partidos frente a Tigre y Patronato.

Posibles once.

El “Emperador” se encuentra en aprietos y presionado. Para empezar, tiene en su cabeza el primer partido por la Copa Libertadores del próximo martes, donde enfrentará a Peñarol en condición de local. Y a la vez, no puede descuidar este partido teniendo en cuenta que necesita sumar para mantenerse dentro de los primeros cuatro y así pasar a la fase final. Es por eso que planteará nuevamente un esquema de 3-5-2, pero con algunas modificaciones de jugadores que actualmente sufren molestias y no sería el momento de arriesgarlos. Uno de ellos es Rafael Delgado, que se encuentra con dolores en uno de sus cuádriceps. En su lugar ingresaría Joaquín Novillo. Otro de los que no estará presente en el once del “Sabalero” será Facundo Garcés, quien padece de un esguince en una de las rodillas. Este último sería reemplazado por Gian Nardelli o Lucas Acevedo. Por último, quien no dirá presente en el once inicial del “Negro”, será Luis Miguel Rodríguez, quien posiblemente sería sustituido por Facundo Farías. De todas formas, resulta raro creer que podría plantear un esquema que no le quedaría cómodo con los jugadores que lo planea hacerlo. El resto de las posiciones serán ocupadas por quienes venían haciéndolo en los últimos partidos.

En la vereda de enfrente se encuentra el conjunto marplatense, que también planea realizar algunos cambios. Uno de ellos sería la salida de Leandro Maciel, para que en su lugar ingrese Marcelo Meli. Mientras que la segunda modificación que realizaría Martín Palermo, sería la de Fernando Román por Federico Milo.

Antecedentes entre ambos:

Colón y Aldosivi, se enfrentaron en 8 ocasiones. Tres de ellas, fueron victoria para el “Negro”, una finalizó igualada y en las restantes 4, el conjunto santafesino fue derrotado.

Síntesis:

Colón: Leonardo Burián; Lucas Acevedo, Paolo Goltz, Gian Nardelli; Eric Meza, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Andrew Teuten; Facundo Farías, Lucas Beltrán.

DT: Julio César Falcioni.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Federico Milo; Braian Martinez, Marcelo Meli, Matías Morello, Edwin Mosquera; Martín Cauteruccio y Santiago Silva.

DT: Martín Palermo.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Trasmisión televisiva: TNT Sports.