El “Lobo” feroz que buscará seguir en el lote de arriba

Atrás ya quedó la igualdad en su anterior presentación, ahora los cañones de Godoy Cruz están pensando en su próxima dura final y desde las 19.00 de este viernes visita la ciudad de las diagonales para enfrentarse al Gimnasia de Néstor Gorosito. Con el objetivo de retornar a la senda del triunfo, el conjunto conducido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, sueñan con dar el batacazo en el Bosque y bajar a uno de los animadores de esta Liga Profesional.

En el rival de turno, llegan dulce tras ganar en su anterior encuentro en el Tomás Adolfo Duco ante Huracán, se impuso por la mínima diferencia y gracias a una serie de resultados trepó al segundo lugar. La única emoción fue obra de Santiago Hezze, en contra a los dieciséis minutos del segundo tiempo y volvió a mostrar un correcto rendimiento en líneas generales.

Los números que tiene en el actual torneo, en las once fechas anteriores, dejó como saldo seis triunfos, tres empates, dos derrotas, convirtió once goles y recibió apenas seis tantos. En este semestre, continúa invicto y desde abril que no cae en el Juan Carmelo Zerillo, en aquella oportunidad se quedó con las manos vacías contra Sarmiento por la pasada Copa de la Liga Profesional.

De la mano de Pipo Gorosito como entrenador, arrancó torcida la era post Diego Maradona y cabe recordar que el ex director técnico de Tigre debutó en el Feliciano Gambarte en el bautismo de Diego Flores. Sin embargo, torció la historia, sigue con vida en la Copa Argentina y en la instancia de los 16avos venció 2 a 0 a Flandria con un duplicado de Franco Soldano, en este compromiso disputado en el Nuevo Monumental de Rafaela.

Después del cotejo de este viernes, el club platense abrirá los octavos de final del certamen federal y se medirá ante Patronato, en un duelo que se va a llevar acabó en el Centenario de Chaco. Este espectáculo, será el próximo martes 9 del corriente mes, a partir de las 16.10, el ganador jugará en la próxima ronda con River o Defensa y Justicia.

Aunque no hay confirmación oficial, en los últimos entrenamientos, Gorosito colocó un once mixto entre habituales titulares y suplentes para recibir a la institución de calle Balcarce: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Nicolás Colazo; Lautaro Chávez, Emanuel Cecchini, Matías Miranda, Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Nicolás Contin. En principio, Brahian Alemán, el talentoso mediocampista uruguayo descansaría.