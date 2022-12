Papá Noel se anticipó en Núñez: “Nacho” arranca su segunda era en el Millonario

Uno más que tendrá su segundo periodo. Martín Demichelis de a poco va armando su modelo de River para la próxima temporada y hasta el momento, el reemplazante de Marcelo Gallardo tenía confirmada el regreso de Matías Kranevitter y el volante de contención ya se sumó a los trabajos de la pretemporada que se están llevando acabó en San Luis. Esta noche desde las 21:15, será el primer partido del ex defensor de la Selección Argentina al frente del “Millonario” se enfrentará ante Unión La Calera de Chile en el estadio Único de Villa Mercedes.

En la previa a este encuentro, en el día de ayer en el tradicional Centro Rossi, Ignacio Fernández se sometió a los chequeos médicos, tras un año y medio en el fútbol brasileño vistiendo los colores del Atlético Mineiro pegue la vuelta para regresar al doméstico. Desde la institución de Núñez le pagaran el pase al ex mediocampista de Gimnasia y antes de reencontrarse con sus nuevos compañeros, en algunos casos conocidos, en una de las oficinas del Más Monumental acompañado por Jorge Brito y Matías Patanian puso el gancho hasta diciembre de 2025.

De este modo, uno de los campeones en Madrid en 2018 vuelve a ponerse los colores de la Banda, donde llegó a disputar 186 cotejos, convirtió 31 goles, repartió 29 asistencias, fue amonestado en 24 oportunidades, expulsado por doble amarilla en dos ocasiones y una roja directa. Además, consiguió varios títulos: Copa Argentina (2015-2016 y 2016-17); Supercopa Argentina (2017 y 2018-19), Recopa Sudamericana (2016 y 2018) y Copa Libertadores (2018)

Su último compromiso oficial en River, fue en enero del año pasado, en el triunfo 2-0 frente Palmeiras en Sao Pablo, aunque quedó afuera en semifinales de esa Libertadores por el resultado global de la ida.

Por otra parte, en los cuartos de final de la edición pasada de este certamen, el ex futbolista de Temperley se enfrentó a los ex conducidos por Gallardo y en el inicio de los cuartos de final cumplió con la famosa “ley del ex”. Se fue expulsado en este espectáculo por roja directa.

En estos momentos, Fernández se encuentra acompañando a la delegación en la concentración de Villa Mercedes y estará presente en una de las tribunas del lujoso estadio de La Pedreda. El modelo 2023 de River se está armando de a poco y se sumó otro viejo conocido de los pasillos del Antonio Vespucio Liberti