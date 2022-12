Fin del ciclo del “Chaco” en la Bodega

Uno de los primeros borrados. Cuando apenas se conoció la vuelta de Diego Flores a la dirección técnica de Godoy Cruz, el ex ayudante de Marcelo Bielsa mejor conocido como el Traductor, realizó una limpieza en varios nombres y uno de ellos de peso. Hace unas semanas atrás, el club de calle Balcarce comenzó la pretemporada en Coquimbito, donde ya jugó su primer amistoso goleando a Gutiérrez en su primera prueba y está a la espera de confirmación de otros partidos preparatorios.

En medio de este mercado de pases, el entrenador cordobés que llegó para reemplazar la ida del binomio Sergio Gómez-Favio Orsi, le comunicó a Nelson Acevedo que no entraba en sus prioridades de cara al próximo año y se repite la historia que ocurrió en su etapa anterior. En primer lugar, el ex “5” estaba en carpeta de Alianza Lima, lo tenía entre sus candidatos a ocupar esa mitad de cancha y el objetivo del elenco peruano, era cerrar a Lucas Menossi (están trabadas las negociaciones).

Sin embargo, en ningún momento hubo un acercamiento de la institución “Blanquiazules” y en silencio, Deportivo La Calera de Chile avanzó firme para quedarse con los servicios del ex jugador de Racing. Después de rescindir su contrato con el “Tomba” que lo había renovado hace unos meses atrás, las charlas llegaron a buen puerto y el futbolista nacido en Resistencia tendrá su primera experiencia en el exterior, en el próximo 2023 estará presente en el fútbol trasandino.

SENTIDO. Mensaje de Acevedo a la hora de despedirse del mundo del Tomba. Foto: Instagram Acevedo

Además, en las últimas horas, el ex Unión, entre otros, ya se sumó a la pretemporada de los “Cementeros” que se está llevando acabó en San Luis y este jueves se enfrentará en un cotejo de prueba ante River en el estadio Único de La Pedreda. Los números que dejo, el mediocampista de contención en Godoy Cruz, disputó en total 62 espectáculos, no convirtió goles y repartió cuatro asistencias y arribó a mediados del año pasado, en el segundo periodo de Sebastián Méndez como DT.

“Me duele no entrenar ni compartir vestuario con el grupo. El DT me apartó. Es la primera vez que me pasa en mi trayectoria, me duele irme. Había renovado para quedarme” declaró, Acevedo hace unos días atrás en declaraciones con Ovación 90(programa que se emite por Radio Nihuil). Tras confirmarse su salida es una nueva baja (se suma a los apellidos de Gabriel Vega-vuelve a Boca-, José Canale-nuevo refuerzo de Lanús, Tomás Castro Ponce y Elías López, ambos regresaron a River), el “Chaco” utilizó sus medios de comunicación para despedirse del público Bodeguero.