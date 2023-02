Así llega la Racing al sábado

Argentinos Juniors y Racing Club jugarán este sábado a partir de las 21.30, por la segunda fecha de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Fernando Gago comenzaron el año con la obtención de la Supercopa Internacional ganándole a Boca Juniors, además de buenos resultados en los amistosos. Pero el trabajo de la pre-temporada no pudo transformarse en goles en el torneo ya que, a pesar de ser superior a su rival, no pudo convertir goles válidos. Marcó en tres ocasiones, pero todas fueron anuladas por offside.

En el mercado de pases también fue protagonista ya que, junto a River, fue de los equipos que mejor se reforzaron en este comienzo de 2023. Las altas de peso fueron Paolo Guerrero (Llegó en condición de libre), Maximiliano Moralez (Llegó en condición de libre), Juan Ignacio Nardoni (La “Academia” le compró a Unión de Santa Fe el 50% del pase en 6 millones de dólares), Nicolás Reniero (Regresó de su préstamo en el “Bicho”), Héctor Fértoli (Regresó de su préstamo en Talleres de Córdoba) y Gabriel Rojas (La “Academia” le compró al Querétaro de México la totalidad del pase en 2.5 millones de dólares).

Las bajas también fueron de nombre, pero todo parece apuntar que con las llegadas pudieron compensar las salidas. Eugenio Mena (Se fue en condición de libre), Enzo Copetti (La “Academia” le vendió al Charlotte de la MLS el 80% del pase en 6.5 millones de dólares) y Carlos Alcaraz (La “Academia” le vendió al Southampton de Inglaterra el 85% de la ficha en 13.6 millones de dólares).

Paolo Guerrero, refuerzo de jerarquía, presentado por Victor Blanco y Rubén Carpia (Foto: Prensa Racing Club)

Para este sábado, Gago no tiene confirmada la formación, pero lo que sí sabe es que tendrá una baja sensible. Johan Carbonero, uno de los puntos más altos del equipo, llega con una molestia y, por precaución, no irá en el 11 titular. Las opciones para reemplazarlo son varias por el amplio plantel que posee el elenco de Avellaneda: Fértoli, Nicolás Oroz, Gabriel Hauche o Edwin Cardona. Este es el posible equipo que visite La Paternal: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Emiliano Insua, Gonzalo Piovi; Juan Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno, Maximiliano Moralez; Gabriel Rojas, Maximil