Empate con sabor amargo en La Paternal

Gabriel Milito apostó por la rotación y casi pierde. Argentinos Juniors salió a la cancha con un mix entre titulares y suplentes, se llevó dos golpazos de Independiente y, debido al ingreso de los que habitualmente van de arranque, pudo empatarle la historia. Rodrigo Rey, el arquero de la vista, fue la figura con cinco atajadas a quemarropa.

El “Bicho” comenzó el encuentro con Kevin Mac Allister, Lucas Villalba, Javier Cabrea, Gastón Verón y Ávalos del equipo de gala. Alexis Martín Arias, Marco Di Cesare, Leonel González, Matías Vera, Alan Rodríguez y Rodrigo Cabral completaron el 11. A pesar de haber tenido la mayor cantidad de llegadas, el “Rey de Copas” capitalizó dos errores y se puso 2-0 arriba en el marcador.

Milito es un técnico que suele rotar, pero teniendo en cuenta que no hay partido entre semana podría haber apostado por repetir el 11 que jugó en la copa y tener hasta el otro fin de semana de descanso para recargar energías. Santiago Montiel, Federico Redondo y Francisco González Metilli revitalizaron la mitad de la cancha y plantaron al dueño de casa en campo rival listo para llenar de pelotas el arco de Rey.

La noche arrancó trabada con poco juego y mucha fricción. Ninguno pudo imponer condiciones desde un comienzo por la excesiva cantidad de infracciones. En todos los saques de meta a favor, Argentinos salía jugando con su arquero y se complicó en más de una oportunidad que, por fortuna, no terminó dejando a un rival mano a mano. Los minutos transcurrían, el dueño de casa tomó el control del encuentro y tuvo una doble ocasión que de milgrano y por Rey no terminó en gol. Cabrera centró desde la derecha, Ávalos remató al travesaño, Cabral pescó el rebote y pateó, pero el portero del “Rojo” la sacó en la línea con las rodillas generando la primera polémica del partido.

Ya pisando el último minuto del capítulo inicial llegó el 1-0. Martín Arias salió jugando del arco, se la pasó a Vera que, intentando gambetearse al rival, perdió la pelota en el borde del área con Sergio Ortiz que no dudo en rematar para romper el cero. Las imprecisiones del comienzo de la noche habían pasado desapercibidas por la poca fortuna de Independiente. En cuanto tuvo la primera no tardó en castigar el error. Tras sacar del medio terminó el primer tiempo.

El complemento arrancó de la misma manera, friccionado. A pesar de la desesperación por empatarlo, el “Bicho” no lograba hacerle daño a un “Rey de Copas” desconcentrado, pero con una muralla bajo los tres palos. Al minuto 6, Cabrera se tiró de palomita para cabecear al segundo palo, Rey la despejó y Ávalos –con el arquero vencido- pateó afuera de la cancha. Era claro que el “Tifón de Boyacá” era más, pero -otra vez-, la ineficacia le pasaba factura en partido que quizás podía estar arriba en el marcador, pero que fallaba al lado de la meta.

Pasando el cuarto de hora, llegó el segundo golpazo que parecía liquidar la noche. Braian Martínez se aventuró por la izquierda, superó en velocidad a Di Cesare que –intentando puntearle la pelota dentro del área- se lo llevó puesto y cometió penal. Cauteruccio, que venía de hacerle dos goles desde 12 pasos a Belgrano de Córdoba, la acomodó en un palo y estiró la ventaja. El “Bicho” ya estaba nervioso, erraba pases, cometía faltas sin sentido y no llegaba al área rival.

Tras el 2-0 rival, González Metilli que había entrado un rato antes, se convirtió en la manija del equipo, lo adelantó varios metros y consiguió algunos tiros de esquina. En un córner al minuto 76, Edgar Elizalde de Independiente sujetó de la camiseta a Verón y, tras ser revisado en el VAR por Nicolás Ramírez, el juez no dudo en cobrar la pena máxima. Ávalos, que no quería quedarse atrás en la tabla goleadores, cambió el penal por 1-2 que le daba vida a un Argentinos embalado que iba por más. Tras el descuento en el 79 entró la caballería pesado: Redondo, Montiel y Heredia.

Cuatro minutos después del tanto del paraguayo llegó el empate. Córner desde la derecha de Cabrera, Di Cesare logró desviarla de cabeza y el “Pupa” -sin marca en el área chica- fusiló a Rey y puso el 2 a 2. Otra vez, la pelota parada le dio aire a un Argentinos que tardó en poner a los jugadores indicados y sobre el cierre se ponía en partido. Un par de minutos después del empate, Cauteruccio recibió un centro y, a menos de un metro de la línea de gol, pateó por arriba del arco paralizando los corazones del colmado Diego Armando Maradona.

Luego de esos minutos de acción hubo dos ataques del dueño de casa que parecieron penal, pero no fueron: una entrada de Elizalde a González Metilli que fue todo pelota y una mano de Baltazar Barcia que no fue. Noche amarga para un “Semillero del Mundo” que pudo haberse llevado algo más que un punto, pero que el planteo inicial no lo favoreció. Milito tendrá toda una semana para analizar lo de este encuentro y preparar el partido contra Atlético Tucumán.

Síntesis

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Leonel González; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Matías Vera, Lucas Villalba, Rodrigo Cabral; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Independiente: Rodrigo Rey; Baltazar Barcia, Sergio Barrero, Javier Baez, Ayrton Costa; Braian Martínez, Iván Martínez, Sergio Ortíz, Juan Ramón Cáceres; Martín Cauteruccio y Matías Giménez. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: En el primer tiempo, 46’ Sergio Ortiz (IND). En el segundo tiempo, 20’ Martín Cauteruccio (IND); 34’ Gabriel Ávalos (ARG); 38’ Leonardo Heredia (ARG).

Cambios: En el segundo tiempo, 9’ Edgar Elizalde por Juan Ramón Cazares (IND); 10’ Francisco González Metilli por Leonel González y Franco Moyano por Matías Vera (ARG); 34’ Leonardo Heredia por Gastón Verón, Santiago Montiel por Rodrigo Cabral y Federico Redondo por Alan Rodríguez (ARG); 46’ Mauricio Cuero por Matías Giménez y Kevin López por Braian Martínez (IND).

Amonestados: En el primer tiempo, 7’ Gabriel Ávalos (ARG); 37’ Matías Giménez (IND); 39’ Sergio Barreto (IND); 44’ Javier Cabrera (ARG). En el segundo tiempo, 4’ Kevin Mac Allister (ARG); 32’ Edgar Elizalde (IND); 51’ Santiago Montiel (ARG).

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Diego Armando Maradona