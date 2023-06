Así llega la “V azulada” al lunes

Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield se enfrentarán este lunes a partir de las 21.45, en el marco de la vigésima fecha de la Liga Profesional, en el estadio José Amalfitani.

Los dirigidos por el interino Marcelo Bravo llegan con una importante victoria ante un rival menor, pero con una muy mala racha en el torneo local la cual lo deja en las últimas posiciones del torneo doméstico. Ya el mal cierre de 2022 lo dejó sin competencia internacional y sumado a este presente hasta puede peligrar su lugar en la primera división.

Los de Liniers no ganan desde la octava fecha y, a falta de jugar su partido contra Racing que fue postergado por el fallecimiento del entrenador de reserva Hernán Manrique, se ubican vigésimos terceros con 18 puntos a tan solo una unidad de Arsenal, el último. En lo que va de temporada ganaron tres por liga y uno por copa, nueve empates y seis derrotas.

Además del claro problema futbolístico, Vélez también tiene que afrontar este presente con sus hinchas con mucho enojo con los dirigentes y sin un técnico designado. Ricardo Gareca dirigió su primer partido contra Platense el 13 de marzo y -luego cosechar un triunfo, siete empates y cuatro caídas- tuvo que dejar su cargo no solo por los resultados sino también por problemas de salud que declaró tener tras este muy mal momento de su equipo. A una semana de la salida del “Tigre”, todavía no hay nombres concretos para reemplazarlo.

Para este lunes no se esperan muchas modificaciones del 11 que le ganó 5-1 a Deportivo Español. El equipo no está confirmado, se esperaba por Diego Godín que no jugó el miércoles para estar en este encuentro, pero no llegará por la molestia que viene arrastrando. Dos dudas están en la defensa y son el lateral derecho y el segundo marcador central. En la zaga están las opciones de Valentín Gómez, recién llegado del Mundial Sub-20, y Miguel Brisuela, que viene de meter un gol. En la banda se baraja la chance de mantener a Joaquín García de buen rendimiento entre semana o si se le respetará la titularidad a Tomás Guidara.

Con esas incógnitas, así formará el “Fórtín”: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Miguel Brisuela, Francisco Ortega; Christian Ordoñez, Nicolás Garayalde; Gianluca Prestianni, Elías Cabrera, Lucas Janson; Abiel Osorio.