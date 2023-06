A Liniers por los tres puntos

Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield se enfrentarán este lunes a partir de las 21.45, en el marco de la vigésima fecha de la Liga Profesional, en el estadio José Amalfitani.

Los dirigidos por Gabriel Milito ya cumplieron en el plano internacional, pero no pueden quedarse en los laureles ya que en el torneo doméstico no están teniendo el mejor de los rendimientos. El equipo viene de buenos chispazos de fútbol, pero no le estuvo alcanzado y en esta oportunidad tendrá que afrontar el duelo con las bajas de Kevin Mac Allister y Santiago Montiel.

En la tabla se encuentra decimosegundo con 26 puntos y una diferencia de +5 goles. A esta fecha llega con algunas estadísticas que demuestran el presente irregular. En lo que va de liga están terceros en posesión con un promedio de 61.1%. Se encuentran como escoltas de River en los apartados de más remates por partido y más remates al arco por partido, pero lideran en ocasiones claras falladas. Claramente, la falta de efectividad –al igual que en 2022- le está pasando factura.

Los antecedentes contra Vélez no lo favorecen ya que, de 135 encuentros, solamente ganó 35. La “V azulada” domina este apartado con 63 triunfos, pero los enfrentamientos más próximos son para La Paternal. Sus últimos dos cruces terminaron con triunfo del “Bicho” en condición de local.

Para este lunes se esperan modificaciones más allá de las dos obligadas por suspensión. Luciano Sánchez, un comodín del equipo, puede reemplazar tanto a Mac Allister como a Montiel. Otras opciones en la zaga son Marco Di Cesare y Leonel González, mientras que la banda izquierda podría ser para Rodrigo Garro o Mariano Bíttolo. Una decisión que no terminó de gustar fue poner cuatro mediocampistas y aislar a Gabriel Ávalos en la delantera, por lo que podría ingresar Gastón Verón o Leonardo Heredia para completar el doble nueve.

Los convocados:

Por su parte, los de Liniers llegan al lunes en un muy mal presente futbolístico e institucional, pero con una gran victoria por Copa Argentina. Más allá del 5-1 ante Deportivo Español, el “Fortín” está necesitado de victorias ya que no gana desde la jornada 8 y se ubica vigésimos terceros con 18 puntos. El mal cierre de 2022 y el mal presente de 2023 lo deja muy cerca del descenso para la próxima temporada.

Para este encuentro, el interino Marcelo Bravo tiene dos dudas en la defensa: central por izquierda y lateral derecho. En la zaga están las opciones de Valentín Gómez, recién llegado del Mundial Sub-20, y Miguel Brisuela, que viene de meter un gol. En la banda se baraja la chance de mantener a Joaquín García de buen rendimiento entre semana o si se le respetará la titularidad a Tomás Guidara.

Los convocados:

Síntesis

Posible equipo de Vélez Sarsfield (4-2-3-1): Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Miguel Brisuela, Francisco Ortega; Christian Ordoñez, Nicolás Garayalde; Gianluca Prestianni, Elías Cabrera, Lucas Janson; Abiel Osorio.

Posible equipo de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Luciano Sánchez, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Rodrigo Cabrera; Gabriel Ávalos y Gastón Verón.

Horario: Lunes 21.45

TV: ESPN Premium

Arbitro: Fernando Rapallini

Estadio: José Amalfitani