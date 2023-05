La Academia se enfrenta al Flamengo por Copa Libertadores

Se viene un partido de los importantes. No por el mero hecho enfrentar al último campeón de América, sino por la chance que tiene La Academia de revertir, al menos parcialmente, este mal momento. Todo con su gente, que llenará el cilindro y estará a la expectativa de qué Racing se va a encontrar. Aquí radica el problema. El equipo ha sido extremadamente irregular en lo que va del año. Lejos quedó aquella actuación aceptable frente a Boca en Abu Dabi.

El que jugará un partido aparte será Fernando Gago. El entrenador académico ha estado en el ojo de la tormenta durante estos últimos días. Es el gran apuntado de los hinchas por el mal momento del club. Una muestra de carácter de sus futbolistas no solo serviría para casi tener un pie en octavos de final, sino también para respaldar a su propio técnico en un momento complicado (¿El más complicado desde que llego a Racing?).

Es que además que los resultados no acompañan, “las formas” tampoco aparecen. Pasaste de jugar un gran primer tiempo frente a Aucas, a ganar de casualidad en el segundo. Perdiste con Gimnasia, Atlético Tucumán y Newell´s. Empataste con uno de los peores equipos de Independiente. En 10´ contra Boca ya ibas 2-0 abajo. Y así se puede seguir encontrándole falencias a este Racing que no convence, no enamora.

¿Los motivos? Bueno, hace unos días el propio entrenador en conferencia de prensa afirmó que no tiene a varios jugadores que destacaron en el 2022: “No podemos comparar al equipo del año pasado. No tenemos a Vecchio, no tenemos a Miranda, no tenemos a Enzo, no tenemos a Alcaraz”.

Últimos preparativos en la práctica de este miércoles. Foto: Racing Club

En fin, lo concreto es que La Academia este jueves cuatro de mayo se enfrenta a Flamengo en el Cilindro. En general es difícil predecir el equipo que “pintita” pondrá desde el arranque. Esta semana no es la excepción. A la enfermería académica habrá que sumarle dos nuevos pacientes: Jonathan Gómez (se desgarró un gemelo) y Gonzalo Piovi (lesión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda). Ambos estarán un mes aproximadamente fuera de las canchas.

Y uno que también está entre algodones es Aníbal Moreno. El futbolista había sufrido un desgarro en uno de los entrenamientos hace varias semanas. Se recuperó parcialmente y fue titular contra El Xeneixe. No tuvo un buen partido. Y es duda para el encuentro de este jueves porque estuvo toda la semana entrenando separado, haciendo kinesiología. Lo esperarán hasta último momento por lo fundamental que es en el once inicial.

¿Cómo formará Racing? A esta hora no hay nada seguro, y mucho menos confirmado. Pero si hay varias opciones a tener en cuenta. La primera de ellas es manteniendo el típico esquema 4-3-3 que predominó durante todo el ciclo Gago. Sin Aníbal Moreno, Juan Nardoni y Tomás Avilés integrarían la mitad de la cancha. Uno de ellos será volante central y el otro el interno que acompaña. El tercer futbolista podría salir entre Nicolás Oróz, bajar a Matías Rojas o jugársela y poner de titular a un juvenil como podría ser Catriel Ceballos.

Todo esto teniendo en cuenta que Moreno no es titular. Si el ex Newell´s va desde el arranque, Se le solucionarían gran parte de los problemas al DT.

Otras posibilidades serían un 3-4-3 o un 4-2-3-1. Pero lo cierto es que hay más dudas que certezas hasta ahora. Muchos hinchas académicos esperan la titularidad de Paolo Guerero, algo que en los últimos partidos no sucedió. Parece difícil de explicar por qué el peruano no ingreso ni siquiera un minuto contra Boca. El club no informó nada sobre un posible altercado físico. En definitiva, por presión y jerarquía, todo apunta a que Paolo será titular. ¿Y Maxi Romero? Tiene grandes chances de acompañarlo como media punta o tirado por uno de los extremos.

¿Cómo llega Flamengo?

El Mengao, a pesar de un plantel plagado de futbolistas con jerarquía, no arriba al duelo copero de la mejor manera. Es sabido que Jorge Sampaoli agarró al equipo en las últimas semanas en reemplazo de Vítor Pereira.

En el torneo local, Flamengo perdió sus últimos dos partidos frente a Internacional y Botafogo, y apenas cosecha tres puntos en tres fechas. Está claro que aún falta mucho y recién empieza el campeonato brasilero. Pero de todas maneras sorprende este inicio.

Historial entre ambos equipos:

El Fla y La Academia se enfrentaron solo en cuatro ocasiones. Ambas fueron en contexto de duelos de eliminación directa. Los primeros dos partidos fueron por las semifinales de la Supercopa 1992 (empate y victoria de Racing) y luego, el cruce más reciente, fue por la Copa Libertadores 2020 (empate en ambos encuentros y victoria académica por penales). Pasando en limpio entonces: 1 victoria de Racing y 3 empates.

El último duelo fue el ya mencionado cotejo en el Maracaná, en el que los de Avellaneda terminaron imponiéndose y clasificando a cuartos de final desde los doce pasos.

Probables Formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Avilés o Galván, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Matías Rojas; Gabriel Hauche, Paolo Guerrero y Maxi Romero. DT: Fernando Gago

Flamengo: Santos; Fabricio Bruno, David Luiz, Léo Pereira; Marinho, Arturo Vidal, Gerson, Ayrton Lucas, Thiago Maia; Pedro, Gabriel. DT: Jorge Sampaoli.

Datos del Partido:

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Estadio: Juan Domingo Perón (Racing)

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Star + y Fox Sports Argentina