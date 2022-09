Independiente enfrentará a Newell's en la previa de los cuartos de Copa Argentina

El partido contará con la transmisión de ESPN Premium, y será arbitrado por Fernando Rapallini, acompañado de los asistentes Diego Bonfá y Juan Pablo Belatti. El lugar del cuarto juez lo ocupará Gastón Suárez.

¿Cómo llega Independiente?

El Rojo arriba al cotejo tras vencer 1-0 a Unión de Santa Fe por este torneo, gracias al gol de Lucas Romero. En el mismo, se encuentra 20° con 24 puntos, producto de seis triunfos, seis empates y ocho caídas. Además, el próximo miércoles buscará meterse a las semifinales de la Copa Argentina, cuando enfrentará a Talleres de Córdoba por los cuartos de final.

Independiente como local en el torneo local

En el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, el Diablo cosechó tres victorias, tres igualdades y tres derrotas. El último encuentro que jugó allí, fue el 3-0 a favor contra Aldosivi, con tantos de Facundo Ferreyra, Leandro Fernández y Damián Batallini.

¿Cómo llega Newell's?

Por su parte, la Lepra viene de caer 1-0 en su cancha frente a Sarmiento de Junín la jornada anterior, con un gol en los últimos minutos de Yair Arismendi. En esta competencia, se encuentra 10° con 29 unidades, como resultado de ocho ganados, cinco paridades y siete perdidos.

Newell's como visitante en el torneo local

Fuera de casa, el conjunto rojinegro consiguió vencer en cinco ocasiones, empatar en una y ser derrotado en las cuatro restantes. El más reciente disputado en esta condición, fue el 2-1 propiciado a Aldosivi, en el que anotaron Martín Cauteruccio (en contra) y Juan Manuel García.

Último antecedente

La última vez que se enfrentaron fue por la fecha 19 del Torneo Socios 2021 y el resultado fue un 1-0 para la Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa. El gol llegó sobre el final, con un remate al ángulo de Román Bravo, tras un rebote en un tiro libre.

Lesiones, ausencias y regresos

Ambos equipos se vieron muy afectados por las lesiones, el Rey de Copas por el plantel corto que posee, y los rosarinos por la gran cantidad de jugadores que padecieron estas. Por el lado del local, Leandro Fernández, figura del equipo en las últimas presentaciones, salió del duelo ante Unión con una contractura en su isquiotibial, provocada por la seguidilla de minutos y la función que el atacante de 31 años desempeña y, si bien no peligra su presencia en el partido de Copa Argentina (objetivo de los de Avellaneda en este semestre), es casi un hecho que el cuerpo técnico no lo va a arriesgar, y su lugar sería ocupado por Santiago Ayala, Nicolás Vallejo o Rodrigo Márquez, contando el primero con ventaja por el momento. Otro lesionado es el juvenil Santiago Hidalgo, destacado de la Reserva y con roce en Primera, que tiene un edema muscular postraumático de sóleo y gemelo. Sin embargo, no todo es malas noticias para los comandados por Julio César Falcioni, ya que Chuky Ferreyra y Alan Soñora dejaron atrás problemas físicos (distención distal en el bíceps femoral y distención del recto anterior, respectivamente), y estarán a disposición del Emperador. Cabe resaltar, que el uruguayo Sebastián Sosa se encuentra en la jornada de amistosos internacionales con su selección, por lo que el segundo arquero será Diego Segovia.

De parte del elenco dirigido por Adrián Coria, recuperaría a varios futbolistas: Armando Méndez (esguince de rodilla izquierda con lesión del ligamento interno), Cristian Lema (distensión del gemelo izquierdo con edema muscular), Julián Fernández (esguince de rodilla izquierda con lesión del ligamento interno), Juan Sforza (esguince en uno de sus tobillos) y Genaro Rossi (golpe en el pie derecho). Lamentablemente, aún deberán esperar: Ramiro Macagno (desgarro del recto anterior derecho), Ramiro Sordo (distensión del isquiotibial izquierdo con edema muscular), Pablo Pérez (ruptura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda), Fabián Ángel (contusión ósea con edema ligamentario en la rodilla izquierda), Lucas Melano (inflamación del tobillo izquierdo), Leonel Vangioni (rotura del tendón de aquiles derecho), Marcos Portillo (distensión en el psoas izquierdo) y Marcos Benítez (desgarro en el isquiotibial derecho).

Posibles formaciones

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Edgar Elizalde; Damián Batallini, Lucas Romero, Iván Marcone, Tomás Pozzo; Leandro Benegas y Santiago Ayala. DT: Julio César Falcioni.

Newell´s: Lautaro Morales; Tomás Jacob, Gustavo Velásquez, Willer Ditta, Martín Luciano; Marcelo Esponda, Marco Campagnaro; Juan Garro, Brian Aguirre, Juan Sforza; Juan Manuel García. DT: Adrián Coria.