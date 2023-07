Entre polémicas, el “Bicho” volvió a la victoria

Argentinos Juniors no deslumbró, pero aprovechó la que tuvo para ganarle a un Colón de Santa Fe lejos de mostrar su mejor versión y que no fue eficaz. El cuadro de La Paternal volvió al triunfo después de cuatro encuentros.

Los dirigidos por Gabriel Milito fueron superiores a su rival, dominaron desde la posesión, pero fueron golpeados en varias oportunidades. Alexis Martín Arias fue la figura de la noche con cuatro atajadas, entre ellos, un penal que pudo haber puesto el 1-0 para el “Negro”.

Con la pelota se vio a un equipo de Capital Federal bastante ordenado, pero que por la abundancia de mediocampista llegadores, pecó de pocos hombres dentro del área rival. En un comienzo volcó todo su ataque por la izquierda ya que no contó con un volante por derecha y eso lo volvió algo predecible. El problema estuvo sin pelota ya que los avances rivales eran por su sector zurdo aprovechando los espacios que había y la calidad de Rafael Delgado. La movilidad de Facundo Farías a la espalda de los dos volantes centrales también trajo problemas.

El primer tiempo no contó con muchas emociones, pero el segundo las tuvo a todas. En los primeros minutos del complemento, Colón se generó muchos espacios y disparó al arco en tres ocasiones, todas fueron bien contenidas por Martín Arias que comenzaba a ser la figura. El momento de inflexión llegó al 60 con un penal para los santafesinos que despertó mucha polémica. Federico Redondo se habría llevado puesto a Delgado y el árbitro Sebastián Zunino no dudó. La protesta llegó cuando el cuerpo técnico vio la repetición y desde ningún ángulo se vio el contacto. El VAR no intervino y Farías se encargó de ejecutarlo. El arquero del “Bicho”, que ya venía de atajadas importantes, desvió el remate cruzo del juvenil y mantuvo en cero su arco.

Seis minutos más tarde llegó la segunda polémica, pero esta vez, en el área de enfrente. Francisco González Metilli se aventuró dentro del área rival, sintió un toque y se desplomó en a metro del arco. La jugada no fue sancionada de inmediato, sino que tuvo que ser revisada. Tras chequearlo con la tecnología, Zunino cobró la pena máxima. Ávalos, con un violento remate cruzado, marcó el único gol de la noche.

Luego de la ventaja, el elenco de La Paternal no generó más peligro. La salida del delantero paraguayo sacó el poco peso que tenía en el área rival y solo se limitó a lanzar en largo a los mediocampistas que se desprendían. No hubo más situaciones de gol y el partido finalizó 1-0.

Síntesis

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Luciano Sánchez, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; José María Herrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Mariano Bittolo; Santiago Montiel; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eriz Meza, Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgano; Santiago Pierotti, Cristian Vega, Baldomero Perlaza; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: En el segundo tiempo, 23’ Gabriel Ávalos (ARG).

Cambios: En el segundo tiempo, 10’ Francisco González Metilli por José María Herrera (ARG); 27’ Tomás Galván por Gian Nardoni (COL); 32’ Natanael Troncoso por Facundo Farías (COL); 34’ Javier Cabrera por Gabriel Ávalos (ARG); 39’ Alan Rodríguez por Santiago Montiel y Thiago Nuss por Gastón Verón (ARG).

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Diego Armando Maradona