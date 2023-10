¡Trabajo y corazón! Los Pumas vencieron a Gales y están en semifinales del Mundial

Mediodía soñado para Los Pumas en Marsella porque derrotaron a Gales, 17-19, en el partido correspondiente a los Cuartos de final del Mundial de rugby de Francia 2023. En el Stade Vélodrome, Argentina coronó un partidazo y se metió por tercera vez en la historia en semifinales de la competencia.



El seleccionado argentino no brilló ni alcanzó todo su potencial pero, fue de menor a mayor. Dio vuelta el marcador varias veces con grandes actuaciones de Santiago Carreras, Emiliano Bofelli y Juan Cruz Mallía en la primera mitad. Mientras que en la segunda, se destacaron con sus intervenciones Marcos Kremer, Guido Petti, Matías Moroni y Nicolás Sánchez.



Los primeros minutos del partido fueron favorables para los argentinos que jugaron cerca del in-goal galés y con un derechazo de Bofelli intentaron abrir el marcado pero se fue afuera. El equipo de Michael Cheika intentó imponer sus condiciones de juego con un 77% de posesión pero le faltaba la estocada final.



A los 14 minutos, los Dragones Rojos tuvieron su primera llegada seria en la que los albicelestes no pudieron concretar tackles cerrados y el rival marcó el primer try que Dan Biggar se encargó de reafirmar con conversión. De esta manera, el partido se ponía 7-0 abajo para el conjunto nacional.



En un momento insólito, se lesionó el árbitro sudafricano, Jaco Peyper y tuvo que ser reemplazado por el inglés, Karl Dickinson. La defensa argentina era difícil de contener y Gales ganó una mayor posesión. Biggar volvió a probar un penal desde los 43 metros y sin complicaciones, sumó 3 puntos mas para el conjunto europeo que se ponía 10-0 arriba, a los 20´.



Los Pumas empezaban a meterse en problemas con algún line pasado para Julián Montoya, pérdidas de pelota de Kremer y scrums a favor de Gales. Además, Tomás Lavanini ejecutaba un tackle sin pelota lo que significó line out para los rojos dentro de los 22 metros.



El ingreso de Matías Moroni a los 26´ en el lugar de Santiago Chocobares dio dinamismo y empuje al equipo. Los Pumas se empezaron a levantar del mal trago. Argentina ejecutó mejor los line outs pero Gales cortaba las jugadas y cometía errores que le costaban en su campo.



En los últimos minutos del primer tiempo, los de Cheika se ubicaron a 5 metros del in-goal rival. Santiago Carreras consiguió un penal a favor que Bofelli cambió por un envío positivo a los palos. Los albicelestes descontaban y se ponían, 10-3 abajo.



Nuevamente, apareció el 10 corriendo hacia la línea rival ante una defensa galesa que lo derribó metros antes. Tomás Cubelli era golpeado sin pelota por un claro hombro rojo que, luego de la revisión de video, el árbitro no sancionó con amarilla pero si con penal para Los Pumas. El envío de Bofelli a los postes se concretó otra vez, y el partido cerró a los 40´ con el tanteador 10-6 para los de Europa.



En el vestuario argentino, el DT le pedía a sus jugadores que sigan intentando, porque en algún momento el partido se iría a su favor. Así lo entendieron Los Pumas que en el segundo tiempo, no se dieron por vencidos y ejecutaron varias jugadas preparadas.



Bofelli probó a los palos dos veces y acertó. Argentina pasaba al frente y le ganaba a Gales, 10-12 a los 48´. Los Dragones Rojos se sentían incómodos y lo mostraban en su juego. El seleccionado nacional se ubicaba en el área rival junto con cuatro ingresos: Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Eduardo Bello y Lautaro Bazán Vélez por Francisco Gómez Kodela, Tomás Lavanini, Facundo Isa y Tomás Cubelli.



Los Pumas perdieron otra vez la pelota y a los 56´, Tomos Williams marcaba el segundo try para Gales que Biggar reafirmó con su tiro a los palos, para aventajar a la Albiceleste por 17 a 12.



Argentina siguió apostando a su trabajo, confiando en sus hombres y ejecutando jugadas preparadas en el line y en el maul. A los 66´, salió Montoya cansado y entró Agustín Creevey, el hombre histórico y el de más partidos con la celeste y blanca.



Un minuto después, llegó el esperado try del conjunto sudamericano de la mano de Joel Sclavi para el empate 17-17, que Bofelli se encargó de dar vuelta, 17 a 19. Los Pumas no marcaban un try a Gales en mundiales desde 1991. Nico Sánchez ya estaba en cancha ante la salida de Santiago Carreras.

¡MOMENTO CRUCIAL PARA #LOSPUMAS! Joel Sclavi llegó al in-goal de Gales con la potencia del maul argentino. 🇦🇷💪🚂



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/9BtYRBYxIR — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 14, 2023



El seleccionado argentino obtenía 61% de posesión contra un 39% de los Dragones Rojos. El estadio de Marsella alentaba a los de Cheika con canciones.

Tras un line de Gales que quiso capitalizar Rio Dyer con una corrida hacia el ingoal argentino, apareció la garra, el corazón y la entrega de Matías Moroni que se lanzó sobre el galés con un tackle poderoso, sacándolo del campo de juego antes de que apoye la ovalada y marque try.

El tackle de Matías Moroni. Foto: @lospumas





Argentina se salvaba a 6 minutos del final. Los rojos invadieron campo argentino, Bazán Vélez salió bien con un kick. El árbitro dió scrum a Gales pero apareció la jugada y el jugador salvador. Nico Sánchez interceptó un pase de Gales y le dio la victoria a Los Pumas. Bofelli sumó con su conversión, para un 17-26 no definitivo porque, a los 80´, Sánchez pateó a los postes y cerró el marcador por 17-29.

¡TRY DE NICOOOOOO! Sánchez robó la ovalada y se fue al try de #LosPumas ante Gales. 🇦🇷🔥



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/v9DWQDXDKW — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 14, 2023



Así, Argentina es semifinalista con hombres que vinieron desde el banco de suplentes y luego de 8 años, tras el Mundial 2015 donde alcanzaron dicha instancia. Ahora, Los Pumas deberán viajar a París donde les espera una verdadera batalla por la historia.

🆚 Escocia 2007✅

🆚 Irlanda 2015✅

🆚 Gales 2023✅



🆚 Escocia 2007✅

🆚 Irlanda 2015✅

🆚 Gales 2023✅

🐆🔥 #LosPumas y la sana costumbre de ganarle a un seleccionado británicos en los cuartos de final de un Mundial #RWCxESPNenStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/UaOMdZC2Ha — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 14, 2023



El partido se jugará el próximo viernes, desde las 16:00 horas de Argentina en el Stade de France, Saint- Denis, ante el ganador de la otra semifinal que jugarán esta tarde, Nueva Zelanda e Irlanda.

