Kawhi Leonard brilha, Raptors batem Golden States e ficam a uma vitória do título da NBA

Com jogo brilhante de Kawhi Leonard pelo Toronto Raptors, garante vitória sobre o Golden State Warriors pelas Finais da NBA, em Oakland. A partida acabou em 105 a 92 para a franquia do Canadá.

Após o fiasco na partida anterior, o Golden State Warriors apresentou uma postura dominante no início do primeiro quarto. Comandados principalmente por Klay Thompson, que havia ficado fora jogo 3 por conta de uma lesão na coxa direita, o time da casa dominou o Toronto Raptors, que teve Kawhi Leonard como seu principal nome com 14 pontos no quarto. O quarto inicial do embate se encerrou com o placar de 23 a 17 para os Warriors.

Prevalecendo o equilíbrio no segundo quarto, a equipe de Oakland não teve êxito em impor o seu domínio e permitiu que a sua vantagem diminuísse para apenas 4 pontos no final do primeiro tempo. As equipes foram para o vestiário com os donos da casa vencendo por 46 a 42.

Do próprio veneno

Novamente a franquia da Califórnia sofreu com a sua maior arma ser usada contra ela. Comandados por Kawhi Leonard, a equipe canadense teve um terceiro quarto avassalador e abriu uma grande vantagem. A atuação abaixo da média de Stephen Curry foi um grande fator para o fraco rendimento dos Warriors no quarto. Os visitantes terminaram o quarto vencendo pelo placar de 79 a 67.

Bastou aos Raptors administrarem o placar e garantir a vitória, sem nenhuma ameaça por parte da equipe do Golden State, que demonstrou um semblante de derrota nesse último quarto da partida. Com isso a partida se encerrou com o placar de 105 a 92 para o Toronto Raptors, que abre 3 a 1 na série e está a uma vitória de seu primeiro título da NBA.

A série volta para Toronto para o jogo 5 que será realizado nesta segunda-feira (10), na Scotiabank Arena, às 22h horário de Brasília. Em caso de vitória dos Raptors, seria o fim da série e a garantia de título para a franquia de Toronto.