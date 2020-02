Basquete do Brasil perde para Austrália e está fora da Olimpíada pela primeira vez desde 1992 

Não deu para o basquete feminino do Brasil. Neste domingo (09), a Seleção Brasileira foi derrotada pela Austrália por 86 a 72 e está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Fato que não acontecia desde 1992, em Barcelona.

O jogo foi emocionante até a reta final. No primeiro período, a Austrália venceu por apenas três pontos: 21 a 18. No segundo, as australianas voltaram a vencer: 18 a 15 e fecharam o primeiro tempo em 39 a 33.

Na volta do intervalo, a equipe de José Neto melhorou, chegou a virar o placar, fechou os 10 minutos em 27 a 22, mas ainda continuou atrás no placar geral: 61 a 60. No último e decisivo período, o Brasil viu a Austrália fazer 11 pontos seguidos, o que dificultou a reação. As adversárias venceram com tranquilidade por 25 a 12 e fecharam o placar em 86 a 72.

Foto: Divulgação/CBB

A cestinha da partida foi Cambage, pivô da Austrália, que anotou 29 pontos e pegou 7 rebotes. Outros destaques da equipe australiana foram Mitchell, que teve números de 19 pontos e 4 assistências, além de Allen, com 16 pontos e 4 rebotes.

Pelo lado brasileiro, Damiris foi a maior pontuadora com 21 pontos e 6 rebotes. Tainá anotou 20 pontos, enquanto Erika, que foi excluída da partida por conta das cinco faltas, marcou 17 pontos e pegou 9 rebotes.

Com três derrotas nos três jogos, o Brasil não tem mais chances de garantir vaga nos Jogos Olímpicos. Sendo assim, França, Austrália e Porto Rico, estão garantidos em Tóquio.