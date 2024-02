O basquete Unifacisa voltou a entrar em quadra na noite desta quinta-feira, para receber o Paulistano, em partida válida pela décima sexta rodada do NBB Caixa, um confronto de adversários diretos na tabela. As equipes fizeram um jogo bem parelho na etapa inicial, o Paulistano se manteve à frente durante o primeiro tempo, mas com a Unifacisa sempre no encalço.

Na segunda etapa, o time paulista conseguiu abrir uma diferença logo nos primeiros minutos da volta do vestiário, mas a Unifacisa foi guerreira e buscou uma reação impressionante, anotando 20 pontos seguidos, chegando a alcançar a virada. Contudo, o time de Campina não conseguiu manter o ritmo forte e acabou cedendo mais alguns pontos para o Paulistano, que fechou o placar em 75 a 69.

Os destaques da partida ficaram por conta de Gui Hubner, cestinha da Unifacisa com 15 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. André Góes, com 13 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Matias Solanas, com 8 pontos, 4 assistências e 4 rebotes. David Nesbitt, com 7 pontos e 3 rebotes, seguidos por Trevor Gaskins com 10 pontos.

O próximo compromisso da Unifacisa está marcado para a próxima sexta-feira, 16, quando a equipe recebe o Botafogo, às 19h30, na Arena Unifacisa. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

1º Quarto - Unifacisa 23 x 25 Paulistano

A Unifacisa abriu o placar com Gui Hubner, pegando a sobra do rebote e completando com a tabela para os primeiros dois pontos do jogo. O Paulistano respondeu com Doria, infiltrando bem, convertendo a cesta e a falta. O período seguiu com esta dinâmica, a Unifacisa conseguia uma boa sequência no ataque e o Paulistano buscava uma forma de responder. Do lado paraibano, as ações ofensivas passaram pelas mãos de Corvalan e Gui Hubner, ambos com 75% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 6 pontos para cada. Já o Paulistano teve um pouco mais de eficiência, principalmente nos arremessos de 3, com Crescenzi convertendo duas vezes. Mas foi graças aos rebotes, 11 contra 6 da Unifacisa, que o time visitante conseguiu se manter na frente do placar, mesmo que por apenas 2 pontos.

2º Quarto - Unifacisa 14 x 16 Paulistano

O basquete Unifacisa empatou já na sua primeira posse de bola, com André Góes driblando a marcação e encontrando o espaço para o arremesso intermediário. O Paulistano devolveu com Vitinho encarando a marcação e convertendo com a ajuda da tabela. O time de Campina voltou a assumir a frente do placar com uma boa sequência de jogadas, a primeira delas entre Vithinho que encontrou Gui Hubner livre no perímetro para converter 3 para os donos da casa. Em seguida, André Góes e Corvalan encontraram os espaços dentro do garrafão adversário, isto aliado a uma boa combinação de defesas permitiu a Unifacisa uma corrida de 8 pontos seguidos. Mas os rebotes voltaram a fazer a diferença para o time paulista, que foi novamente superior com 6 a mais que os donos da casa, aproveitando as novas oportunidades para ampliar a diferença para duas posses antes do intervalo.

3º Quarto - Unifacisa 20 x 11 Paulistano

A Unifacisa abriu também o placar do segundo tempo, após uma bola muito bem trabalhada que passou pelas mãos de todos em quadra até cair no capitão André Góes, saindo da zona morta e convertendo um floater para diminuir a diferença. O Paulistano respondeu novamente na bola de 3, desta vez com Doria, que na sequência converteu mais uma dentro do garrafão campinense, voltando a diferença para duas posses de bola. A Unifacisa teve um pouco de dificuldade em encontrar um ritmo no ataque, mas quando voltou a pontuar foi bastante efetiva, explorando o arremesso do perímetro onde converteram 3 vezes seguidas. André Góes e Gui Hubner trabalharam bem dentro da área pintada adversária e Trevor Gaskins fechou o período com mais uma bola de 3 pontos, consolidando uma corrida impressionante de 18 pontos seguidos do time paraibano, que alcançou a vira e abriu mais 5 de vantagem indo para o último período.

4º Quarto - Unifacisa 12 x 23 Paulistano

O Paulistano começou o período final atacando com velocidade com Crescenzi e Atauri, juntos somando 9 pontos no perímetro, recolocando o time paulista na frente. A Unifacisa diminuiu com David Nesbitt, também para 3. Mas, o ataque paraibano não conseguiu encontrar o mesmo ritmo e consistência ofensiva do período anterior, permitindo ao Paulistano administrar os minutos restantes para fechar o jogo com a vitória.

“Infelizmente não conseguimos a vitória no jogo de hoje, alguns desfalques acabam encurtando a nossa rotação, mas não usamos isso como desculpa, são coisas do esporte e sabemos que temos que superar as adversidades. Ainda conseguimos encaixar uma boa reação e o jogo foi decidido nos detalhes, o Paulistano teve a frieza para converter duas bolas importantes cortando nossa reação. Agora vamos estudar o que erramos nesses dois últimos jogos, corrigir o que precisa ser corrigido e voltar mais forte em busca das vitórias”, comentou o pivô da Unifacisa, Gui Hubner.