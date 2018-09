Em série disputada, KaBuM leva a melhor sobre o Flamengo e conquista o CBLoL

A KaBuM bateu o Flamengo por 3 a 2 em uma série muito disputada e conquistou pela terceira vez o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) neste sábado (8). Além disso, agora a KaBuM se torna a primeira equipe brasileira a disputar o Mundial de LoL por duas vezes - as outras participantes foram as equipes paiN, INTZ e Team One, com uma participação cada.







JOGO 1

Na primeira partida da grande final, o Flamengo ''smurfou'' e venceu o jogo com uma velocidade impressionante, em apenas 26 minutos. O início da partida do coreano Shrimp foi avassalador, conseguindo uma vantagem muito grande em pouco tempo. A KaBuM não conseguiu responder às investidas do caçador rubro-negro, que garantiu um Barão aos 22 minutos de jogo. O Flamengo conseguiu aproveitar bem o buff e fechou a partida 4 minutos depois.



JOGO 2

O jogo que marcou o despertar dos Alaranjados. Ranger foi o destaque com seu Jarvan, conseguindo isolar e eliminar o atirador inimigo, brTT, em todas as lutas. Titan, o atirador da KaBuM, utilizou Vel'Koz e conseguiu impor muito dano à distância, contando sempre com a proteção de Riyev que fez uma partida perfeita com seu Tahm Kench. O Barão também foi decisivo neste jogo, sendo conquistado pelos Alaranjados aos 25 minutos.



JOGO 3

Depois de duas partidas com claras vantagens, o terceiro jogo era, até então, o mais tenso, equilibrado e disputado da série. A KaBuM errou menos no final da partida e conseguiu abrir o 2 a 1, ficando a apenas uma vitória de se sagrar campeã. GoKu acabou errando a ultimate com sua Orianna, abrindo espaço para os Alaranjados encaixarem uma boa luta e finalizarem a partida. DyNquedo foi o destaque, conseguindo um placar de 9/1/5, com seu Azir.



JOGO 4

No jogo que poderia ser o último, a KaBuM começou bem e garantiu uma boa vantagem pela parte de baixo do mapa, mas os Urubus conseguiram esfriar a cabeça e explorar os erros do adversário, com o Alistar de EsA em dia. Jisu também estava muito bem na partida com seu Rumble que, contando com a ajuda de Shrimp, conseguiu 3 abates para cima do Gnar de Zantins.



JOGO 5

Tudo se resumia a este jogo. Era preciso apenas uma vitória para entrar na história do League of Legends brasileiro. A pressão no início do jogo foi enorme por parte do Flamengo, com a Irelia de Goku conseguindo 3 abates. Assim, o Flamengo adquiriu uma grande vantagem, dando a impressão de que o triunfo era certo e que brTT iria vencer mais uma final, mas foi Titan quem roubou a cena. Em uma luta perto do Barão, Titan marcou um triple kill e a KaBuM garantiu o buff, que abriu caminho para a vitória.



Agora a KaBuM se prepara para o segundo Mundial de sua história, que acontece na Coreia do Sul, de 1 de outubro a 3 de novembro. Os Alaranjados vão disputar a fase de entrada entre 1 e 7 de outubro.