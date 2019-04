Arsenal encara Everton para se recuperar de sequência ruim na Premier League

Neste sábado(19), pela Premier League, o Everton recebe o Arsenal no Goodison Park às 9H45. Os Toffees vem, ao contrário dos Gunners, vivem bom momento, tano na liga inglesa como em outras competições. Conseguindo classificação para as semifinais da F.A Cup, após vitória contra o Chelsea.

Já o Arsenal vem numa sequência ruim. São quatro vitórias nos últimos 15 jogos para o time de Arsène Wenger. Nesse tempo, o Arsenal empatou cinco vezes e perdeu seis de suas partidas.

Das últimas 10 vezes que as equipes se enfrentaram, porém, o Arsenal tem uma pequena vantagem. Os Gunners venceram em cinco oportunidades, contra uma do Everton. As outras quatro partidas terminaram em empate.

Nesta edição de 2015-2016 da Premier League, os Gunners venceram por 2-1 no Emirates Stadium. Porém, no Goodison Park, os Gunners não vencem lá há quatro anos. O Arsenal ocupa a 3º colocação, com 52 pontos ganhos, já os Toffees estão em 12º com 38 pontos conquistados.

Everton tenta continuar boa forma batendo os Gunners

Os Toffees vem de seis vitórias e quatro empates nos últimos 10 jogos. Grande importância nesse momento do Everton vem do ataque com Romelu Lukaku. O belga marcou seis vezes em suas últimas seis partidas pelo time de Roberto Martinez. Além disso, Lukaku é o 3º na disputa pela artilharia da Premier League, com um gol a menos que Vardy e Harry Kane, que dividem a primeira colocação com 19 gols, cada. O atacante do Everton é o vice-líder em questão de participações em gols, só Mahrez participou mais vezes que o belga.

O Everton está nove pontos atrás do Manchester United, 6º colocado, e último que se classifica para a Europa League. Mas, com dois jogos a menos. Então, uma vitória no sábado por colocar a equipe em uma boa posição para alcançar os Red Devills com os jogos a menos que tem.

Bryan Oviedo fará um teste físico antes da partida para saber se poderá jogar. Gareth Barry está suspenso devido a um cartão vermelho na vitória do Everton contra o Chelsea. Em sua coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, Roberto Martinez falou sobre a classificação para as semifinais da FA Cup em Wembley.

“Não importa qual competição, temos que jogar nosso melhor. [Ir para] Wembley é um prêmio para nosso torcedores e estamos ansiosos para ver como nos saímos lá”, disse Martinez. Para ele, a vantagem que o Leicester tem é grande, mas a disputa do título ainda não acabou. “Arsenal têm um estilo forte e ainda sinto que eles são candidatos ao título. Teremos de estar no nosso melhor”, finalizou o treinador dos Toffees.

Arsenal tenta vitória para se recuperar antes de data Fifa

14 de fevereiro de 2016, essa é a data da última vitória do Arsenal na Premier League. Um mês passou e desde então, os Gunners só venceram o Hull City no Replay da FA Cup, contra o Hull City, time da segunda divisão, por 4-0. Desde o último triunfo dos Gunners, no Emirates Stadium, em uma virada dramática contra o Leicester City, o Arsenal ganhou um jogo nas oito partidas que disputou. E o que eram três pontos de vantagem do time de Leicester em fevereiro, viraram 11. Porém, os Gunners tem um jogo a menos e a vantagem pode diminuir.

A questão do Arsenal não é mais “Que jogador está mal?” e sim “Que jogador está bem?”. A falta de confiança dos jogadores, após maus resultados em sequência é grande. Giroud, atacante titular em maioria dos jogos nesta temporada, não marca pela Premier League desde 13 de Janeiro, em uma empate por 3-3, contra o Liverpool, onde ele marcou duas vezes. Após isso, ele só voltou as redes contra o Hull City na Copa da Inglaterra. Mas, a alternativa para o francês parece ter voltado bem, após contusão. Welbeck ficou parado por 6 meses devido à contusão e foi às redes três vezes nos oito jogos que participou. Destes oito, ele marcou duas vezes entrando no segundo tempo.

No meio-campo, Özil é o líder de assistências da Premier League e pode iniciar o jogo junto à Elneny que fez boas partidas desde que entrou na equipe. Alexis Sánchez, que estava sem marcar há sete partidas, foi às redes contra o Tottenham e espera continuar com a forma neste sábado. Junto à eles, Iwobi pode começar a partida. O jovem nigeriano tem feito boas atuações e foi a campo contra o Barcelona na derrota do Arsenal por 3-1, na quarta-feira.

Santi Cazorla, Peter Cech, Wilshere, Chamberlain, Aaron Ramsey, Flamini e Arteta são desfalques. Para Arsène Wenger, este é o momento que o Arsenal tem para produzir os resultados que quer. “Temos de aumentar a qualidade do nosso jogo, em seguida, os grevistas irão beneficiar. Nós temos atacantes de qualidade”, disse Wenger. "Estamos totalmente focados no amanhã e acabamento bem nesta temporada. Precisamos dar 100 por cento. As coisas vão mudar até o final da temporada. Nós devemos cuidar do nosso próprio destino", finalizou o treinador francês.