Huntelaarelogia torcida após classificação do Ajax ao playoff daUCL: "Foi uma festa linda"

O Ajax mostrou sua força jogando em casa e derrotou o Standard Liège por 3 a 0 nesta terça-feira (14), na Johan Cruyff Arena, pela partida de volta da terceira fase classificatória da UEFA Champions League. O resultado classificou a equipe holandesa, que agora enfrenta o Dynamo Kyev, da Ucrânia, na última fase eliminatória antes da fase de grupos da principal competição europeia de clubes.

Autor do primeiro gol do jogo, o veterano atacante Klaas-Jan Huntellar destacou a importância dos torcedores, afirmando que a influência deles foi fundamental para a construção do resultado.

"Foi uma noite linda. A interação entre os fãs e nós foi fantástica. Os duelos europeus são especiais. Como seria se jogássemos todos os jogos em casa para tal público? Os fãs nos ajudaram muito", destacou.

O treinador Erik ten Hag, em entrevista coletiva, elogiou o desempenho de seus jogadores, em especial do meia marroquino Hakim Ziyech, que foi à Copa do Mundo com a Seleção do Marrocos e foi criticado na última temporada por parte da torcida dos Godenzonen.

"Hakim recebeu muitas críticas no ano passado, mas sempre o apoiei. Ele é uma jóia do futebol holandês. Dusan Tadic, Frenkie de Jong e Nicolas Tagliafico também foram bons. Na verdade, todos foram bem", disse.

O próximo compromisso do Ajax será contra o VVV-Venlo, no próximo sábado (18), às 13h30 (Horário de Brasília), no estádio De Koel, pela segunda rodada da Eredivise.