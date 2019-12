Grupo da morte marca sorteio dos grupos da Eurocopa 2020

Os grupos da Eurocopa, que terá 12 sedes diferentes, foram sorteados hoje, dia 30, em Bucareste na Romênia. A competição terá início em 12 de junho com Itália x Turquia como jogo de estréia.

O grande destaque do evento ficou para o grupo da morte, com a atual equipe de Portugal caindo no grupo F, com Alemanha e a atual campeã do mundo, a França. Os gigantes do grupo ainda esperam o resultado da repescagem do grupo A. Islândia, Bulgária, Hungria ou Romênia disputam um playoff.

Veja a tabela.

Foto:Reprodução/UEFA

Entretanto, caso a Romênia vença o playoff A, haverá mudança. Os romenos vão para o grupo C se juntar ao grupo holandês e o vencedor do playoff D, ou Geórgia, Macedônia, Kosovo ou Belarus estariam no grupo da morte.

Para entender melhor os playoffs: no playoff C disputam vaga Escócia, Noruega, Sérvia e Israel. No Playoff B tem-se Bósnia, Irlanda, Irlanda do Norte e Eslováquia. Geórgia, Belarus, Kosovo e Macedônia se enfrentam para quem leva o grupo D. E finalmente o vencedor do A estará entre Islândia, Bulgária, Hungria e Romênia.

É bom lembrar que os dois primeiros de cada chave passam para próxima fase, junto com os quatro melhores terceiros colocados de todos os grupos. Veja como foi o evento.

Where in the world are you following the draw? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

A festa do sorteio contou com apresentações artísticas e ídolos do futebol como anfitriões do do Sorteio. Caso de Philipp Lahm (Alemanha), Francesco Totti (Itália), Iker Casillas (Espanha) entre muitos outros.

That moment when Portugal, France & Germany are drawn in the same group 😅#EURO2020 pic.twitter.com/C1wtz76mRU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

Sao 60 anos do torneio. 12 sedes diferentes. A disputa começa em 12 de junho e vai até 12 de julho. O estádio de Wembley será o palco da decisão. Quem vai chegar até lá? Façam suas apostas.