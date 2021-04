Porto faz dever de casa, bate Juventus e abre vantagem nas oitavas

O Porto aproveitou o fator casa e o mau dia da Juventus para arrancar vitória por 2 a 1 nesta terça-feira (17), no Estádio do Dragão, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Os gols dos portugueses foram marcados por Taremi e Marega, enquanto Chiesa descontou para os italianos.

Sendo assim, os Dragões conquistaram triunfo inédito diante do adversário na história das competições europeias. Antes, foram quatro vitórias e um empate a favor dos bianconeri em cinco jogos oficiais.

O jogo

O Porto precisou de apenas dois minutos para se colocar em vantagem no placar, em lance que Bentancur falhou no recuo para o goleiro Szczesny e Taremi aproveitou momento de desatenção da defesa adversária para empurrar a bola ao fundo das redes.

Durante a primeira etapa, a Juventus teve mais posse, com 67%, porém pouco ameaçou o arqueiro Marchesín, que foi acionado em apenas um momento. A principal chance de possível empate ocorreu aos 40, quando Rabiot arriscou bela finalização de bicicleta.

No segundo tempo, os italianos novamente mostraram falta de atenção defensiva nos minutos iniciais e Marega, aos 46, ampliou o marcador. O atacante somente teve o trabalho de ajeitar e finalizar a redonda ao gol. Com a desvantagem, os bianconeri tentaram correr atrás do prejuízo.

Aos 82, Chiesa chegou ao objetivo e descontou, em jogada que recebeu passe de Rabiot na esquerda e chutou às redes. Os italianos pressionaram para tentar igualar o placar, mas no fim o Porto segurou a vitória em casa.

Próximos compromissos

O jogo de volta entre as equipes irá ocorrer no dia 9 de março, em uma terça-feira, às 17h, em Turim/ITA. Em seus respectivos campeonatos nacionais, o Porto visita o Marítimo na segunda-feira (22), às 16h, enquanto a Juventus recebe o Crotone no mesmo dia, mas às 16h45.