Restando oito jogos para o término da Liga Portugal 2 Sabseg, que corresponde a segunda divisão do Campeonato Português, o Tondela segue lutando para encostar no pelotão de cima na tabela de classificação.

Com 39 pontos, a equipe ocupa a sexta colocação com treze pontos de diferença para o Nacional de Funchal, quarto colocado e primeira equipe na zona de classificação à próxima fase.

“Temos uma boa diferença para tirar e alcançar a zona que nos levaria aos playoffs. Sabemos das dificuldades que teremos pela frente, mas estamos pensando jogo a jogo. No futebol tudo é possível e nosso grupo vai lutar e acreditar até o final”, revelou Daniel dos Anjos.

Autor do gol da vitória sobre o Torreense por 1 a 0, fora de casa, no último fim de semana, o atacante brasileiro valorizou o resultado contra um concorrente direto.

“Foi uma vitória fundamental para nossas pretensões. O Torreense briga diretamente com a gente e com o resultado igualamos o número de pontos na tabela. Feliz demais pelo gol, mas agora é focar no próximo jogo e seguir fazendo bons jogos na competição”, destacou o brasileiro.

O próximo desafio do Tondela será no dia 30, em horário a confirmar, contra o Vilaverdense pela 27ª rodada da competição.