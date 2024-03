Vinícius de Oliveira Guimarães Dias, ou simplesmente Vinícius Dias, iniciou sua carreira como atleta das categorias de base do Volta Redonda. Natural do Rio de Janeiro, o goleiro, de 26 anos, atuou por oito temporadas no time profissional do Voltaço antes de se transferir ao Gil Vicente (Portugal) para jogar a temporada 2023/24. No clube carioca, o arqueiro assumiu a titularidade durante o Brasileirão Série C de 2021 e ganhou notoriedade ao defender o primeiro pênalti cobrado por Gabigol no Flamengo, em 2023.

No futebol português, Vinícius Dias diz que estranhou um pouco a diferença de velocidade do jogo comparado ao Brasil, mas que agora já está acostumado. “A adaptação tem sido boa, na realidade, no início foi mais fácil se adaptar com as coisas fora de campo. Mas depois o entrosamento veio dentro das quatro linhas, a partir do momento em que conheci melhor meus colegas de equipe e me senti mais à vontade nesse ambiente novo. Me chamou a atenção a velocidade do jogo, mas agora está tudo ok”, comentou.

Sobre a noite memorável em que conseguiu parar Gabigol numa cobrança de penalidade, durante o Campeonato Carioca 2023, o goleiro avalia que soube ler a linguagem corporal do atacante na hora de decidir para qual lado deveria pular. “Fui muito feliz ali ao tentar entender o que ele pretendia fazer. Às vezes, o cobrador dá sinais antes mesmo de chutar. Me sinto honrado pelo feito, Gabriel é um jogador diferenciado”, completou.

Em 2023/24, o Gil Vicente segue correndo atrás de seu principal objetivo em campo: se reafirmar na elite do futebol português. Os Galos, como são conhecidos, estão na nona posição da Liga Portugal. Na próxima segunda-feira (11), o duelo será contra o Chaves, a partir das 17h15 (de Brasília). Vinícius Dias, que participou de três jogos na atual temporada, espera receber mais oportunidades. “Sigo lutando pelo meu espaço aqui, quero mostrar serviço sempre que puder”, ressaltou.